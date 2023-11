Il Real Madrid avvisa la Roma: blitz a sorpresa, così salta tutto

Il Real Madrid avvisa la Roma, blitz a sorpresa dei Blancos che avrebbero messo nel mirino uno degli obiettivi giallorossi. Così salta tutto

Ne ha parlato apertamente anche Tiago Pinto, e tutti lo ricorderete, nell’ultima conferenza stampa che il gm giallorosso ha fatto alla fine della sessione estiva di mercato. Alcune domande hanno toccato anche il tema Marcos Leonardo, il centravanti brasiliano accostato alla Roma proprio nei mesi scorsi che però poi alla fine è rimasto al Santos.

Dove ha continuato a segnare con tanta regolarità. I numeri parlano per lui. Così come parlano per lui le prestazioni che non passano proprio inosservate. Tant’è che dal Brasile, secondo le informazioni che proprio in queste ore sono state riportate da ge.globo.com, si sarebbe fatto avanti pure il Real Madrid che, dopo aver perso Benzema che se n’è andato in Arabia Saudita, ha preso Joselu che non è proprio una prima punta. E i Blancos un centravanti lo cercano.

Il Real Madrid avvisa la Roma, occhi su Marcos Leonardo

In settimana, così come prima avrebbe fatto anche il Newcastle, il Real Madrid avrebbe iniziato a capire quali sono i margini di una possibile trattativa nella prossima finestra di mercato invernale. Non si parla ancora di un’operazione fatta, e nemmeno di un’offerta ufficiale arrivata, ma solamente di un contatto con i rappresentati di Marcos Leonardo per capire quali sarebbero le richieste del Santos.

Ovvio che se si presenta il Real Madrid per tutti gli altri club del Mondo è difficile tenere testa. E in questo caso, se davvero venisse confermato questo interesse, anche la Roma dovrebbe alzare le mani visto lo strapotere madrileno. Sperano che i Blancos non affondino il colpo, così Pinto potrebbe senza dubbio rimanere in corsa.