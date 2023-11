L’Arabia Saudita tenta ancora Dybala: appuntamento con la Roma

L’Arabia Saudita tenta ancora Paulo Dybala: la clausola spaventa i tifosi e spunta l’appuntamento con la Roma

Non siamo neanche a metà della stagione, eppure la Roma ha riscontrato diverse problematiche che rischiano già di comprometterla. La falsa partenza costa cara agli uomini di Mourinho, che sin dalla prima giornata si sono visti costretti a rimontare sulle dirette avversare, ed a sperare in loro passi falsi.

Sono troppe le sconfitte accumulate rispetto alla mole di partite giocate in campionato, sono ben quattro infatti le volte in cui i giallorossi sono usciti dal campo con zero punti conquistati, decisamente troppe se contiamo che siamo appena all’undicesima partita.

Per fortuna però José Mourinho sembra aver trovato il bandolo della matassa, e nelle ultime uscite in Serie A la Roma è uscita sconfitta solo a Milano con l’Inter, sebbene nell’ultimo match contro il Lecce la vittoria sia arrivata solo negli ultimi minuti. Uno dei perni di questa squadra è senza alcun dubbio il campione del mondo Paulo Dybala, sul quale però le voci su un possibile addio alla capitale si fanno sempre più insistenti, l’argentino ora ha le idee chiare.

L’Arabia tenta ancora Dybala: l’incontro con la Roma

Paulo Dybala, “La Joya”, è uno dei talenti più cristallini della Roma di Mourinho, nonché della Serie A. Dal suo arrivo a Roma dopo essersi svincolato dalla Juventus l’ex bianconero si è sempre caricato la squadra sulle spalle, risultando spesso decisivo con i suoi gol e le sue giocate da campione.

Il suo futuro a Roma però è sempre rimasto un dubbio, prima con le clausole presenti sul suo contratto, che gli permettevano di trasferirsi all’estero per soli 12 milioni di euro, e poi con il mancato arrivo del rinnovo con conseguente aumento di contratto, mirato ad eliminare le clausole rescissorie.

A mettere ancora più apprensione ai tifosi giallorossi è la notizia riportata da Calciomercato.com, che parla di un’offerta proveniente dall’Arabia per Dybala, che sperava di avere una considerazione diversa da parte della proprietà. Su di lui ci sarebbero ben due club arabi, che sarebbero pronti a pagarlo “a peso d’oro” pur di convincerlo a trasferirsi nella Saudi Pro League.

L’argentino però almeno per il momento non sarebbe interessato, e sarebbe più incline a declinare l’offerta, mentre le trattative di rinnovo con la Roma procedono ormai da diverso tempo. La voglia di restare nella capitale dunque c’è, ma Pinto e la società sono chiamati ad uno sforzo extra per trattenerlo.