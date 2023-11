Probabili formazioni Slavia Praga-Roma, la decisione di Mou in attacco

Probabili formazioni Slavia Praga-Roma, le decisioni di Mourinho in vista di una gara importante quanto delicata in Europa League.

Come più volte evidenziato, la corrente settimana potrebbe essere non poco importante all’interno dell’ambiente giallorosso. Questo alla luce delle diverse evoluzioni che potrebbero derivare dalle sentenze destinate ad arrivare sin dalla serata di stasera, senza ovviamente dimenticare del derby con la Lazio di domenica prossima, successivo di solamente tre giorni rispetto alla trasferta continentale.

Settantadue ore, dunque, ricche di eventi e potenzialmente in grado di dare nuove sentenze sullo stato di salute di una squadra che, dopo il difficile inizio di stagione, sta provando pian piano a recuperare terreno. Il tutto ovviamente senza dimenticare, appunto, degli impegni in Europa League, per una competizione che già lo scorso anno gli uomini di Mourinho hanno onorato fino alla fine, frenando solamente su un’infelice successione di episodi in quel di Budapest che ha impedito a Pellegrini e colleghi di centrare nel giro di un anno quello che sarebbe stato un bis europeo dal sapore storico.

Probabili formazioni Slavia Praga-Roma, le possibili scelte di Mourinho

Senza pensare troppo al passato, però, è giusto evidenziare come la partita di stasera sottintenda significati importanti e ripercussioni dal valore ancora meno trascurabile. Al di là delle battute di Mourinho sul derby e le posizioni di Sarri relativamente alla delicatezza della partita dei biancocelesti con il Feyenoord, infatti, Slavia Praga-Roma rappresenta soprattutto un banco di prova che offre ai giallorossi l’opportunità di trovare la quarta vittoria europea.

Il che, tradotto ancora meglio, significherebbe volare a quota dodici e, forti della vittoria di due settimane fa contro la compagine ceca, assicurerebbe a Mourinho e ai suoi uomini la vittoria del girone G con due giornate di anticipo. Un fattore tutt’altro che trascurabile, alla luce della più serena gestione che potrebbe essere ponderata per le ultime due gare, oltre che al risparmio di fatiche che conseguirebbe dall’approdo diretto agli ottavi di finale.

Alla luce di quanto detto e, ancora, dell’impegno di campionato di domenica, Mourinho dovrà dunque ponderare in modo calibrato le scelte. In attesa di evoluzioni e aggiornamenti ufficiali, queste le possibili scelte dell’allenatore della Roma.

Roma (3-5-2): Svilar; Llorente, Mancini, N’Dicka; Çelik, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.