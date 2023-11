Vieri ha deciso, UFFICIALE: ecco i ‘sostituti’ di Adani e Cassano

Addio dopo l’annuncio in diretta e sostituti ‘ufficiali’, ecco tutti i nomi scelti da Bobo Vieri dopo la non poco discussa separazione tra l’ex Inter e i non più colleghi di canale.

Gli argomenti di discussione, in casa Roma e non solo, sono stati certamente numerosi nel corso di queste ultime settimane, alla luce dei tanti eventi che hanno riguardato il mondo giallorosso e, più in generale, l’attenzione mediatica rispetto ad eventi importanti riguardanti il mondo calcistico del nostro Paese.

Senza voler ripercorrere le tappe di un mese certamente ricco e intenso, va evidenziato come in queste ultime ore, tra le fila capitoline, il pensiero principale stia riguardando il derby di domenica prossima, non poco importante e indicativo da plurimi punti di vista. Isolandoci momentaneamente da discorsi strettamente legati alla Roma e, più in generale, al calcio giocato, si ricordi come gli ultimi giorni siano stati non poco attenzionati anche per la novità annunciata in modo inatteso da Bobo Vieri qualche giorno fa.

Addio alla Bobo Tv, Vieri fa un passo avanti: ecco i nuovi nomi dopo l’addio ‘ufficiale’

Lo storico attaccante dell’Inter, infatti, lo scorso venerdì ha inaugurato la puntata della divenuta famosa trasmissione Twitch asserendo di essere prossimo all’intraprendere un cammino in cui non sarebbe più figurato in compagnia degli altri emblematici volti del canale.

Una separazione a tutti gli effetti, improvvisa quanto inattesa, che non poche discussioni ha generato anche a livello televisivo, portando anche alla nascita di ricostruzioni, annunci e ipotesi circa la caduta di un gruppo che, soprattutto per le esternazioni di Cassano, aveva generato non poche volte attenzioni anche in casa Roma, alla luce delle parole spese spesso sui giallorossi e, in generale, il modus operandi di Mourinho.

Tornando al presente, Vieri ha annunciato in questi giorni un nuovo format, chiamato “Bobo Vieri Talk Show with Special Guest”, caratterizzato dalla presenza di altri volti, non meno noti. Si tratta di Adriano, Amoruso, Iuliano e Diamanti, arricchendo una rosa di protagonisti individuati da Vieri soprattutto nel mondo di youtuber e content creator.