Vincono il campionato ma i rivali rovinano la festa: video incredibile

Vincono il campionato in casa della rivale e la festa è praticamente rovinata: il video ha davvero dell’incredibile

Nel mondo del calcio siamo ormai abituati ad assistere a scene abbastanza singolari, ma quello che è accaduto questa volta ha dell’incredibile. Il Sud America in particolare si sa, il calcio non è semplicemente uno sport, ma una vera e propria ragione di vita mer molte persone, come ha dimostrato di recente il popolo argentino per la conquista della storica finale contro i rivali brasiliani del Fluminense.

In quei giorni è diventato virale sui social un video di un giovane tifoso del Boca, che durante un’intervista ha raccontato che per essere li in quel momento è arrivato al punto di vendere la sua Play e la moto del padre, al grido di “Questo è il Boca”.

Un video di pochi secondi, in cui in uno sprazzo di follia e con un urlo liberatorio si percepiscono tutte le emozioni che quel ragazzo stava provando in quel momento. Insomma, il calcio da quelle parti è una cosa seria, ma quello che è successo durante la partita tra Universitario e Allianza Lima ha lasciato tutti senza parole.

Vincono lo scudetto, il video ha dell’incredibile

Siamo in Perù, dove l’Universitario si appresta a vincere il campionato grazie alla vittoria per 2-0 sui rivali dell’Allianza Lima. Entrambe le formazioni rappresentano la città di Lima, ovvero la capitale del paese, già solo questo ci potrebbe aiutare a capire quanto la sfida fosse sentita sia per il pubblico che per i club.

Il risultato di 2-0 consentirebbe all’Universitario di laurearsi campioni, esattamente a 10 anni di distanza dall’ultima volta, fattore che ha reso ancora più calda l’atmosfera sugli spalti. Al triplice fischio il sogno, o l’incubo per i tifosi dell’Allianza, è diventato realtà ed i calciatori hanno provato a lasciarsi andare ai festeggiamenti.

Incredible scenes in Peru. Universitario won the league after beating their rivals Allianza Lima 2-0 At the final whistle, as they were about to start celebrating, Allianza Lima turned off the lights in the stadium… 😂 pic.twitter.com/RMA3GisXi5 — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) November 9, 2023

Purtroppo però la loro gioia è stata interrotta poco dopo, quando sono state spente le luci all’interno dell’impianto di gioco, lasciando di fatto l’intera arena nel buio più totale, un gesto folle quello dei padroni di casa, che pur di non vedere festeggiare gli acerrimi rivali ha optato per questa soluzione drastica, che è diventata subito virale sui social, tra la rabbia e le risate dei tifosi di tutto il mondo.