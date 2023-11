Voti Slavia Praga-Roma 2-0: serata da incubo e addio primo posto

Voti Slavia Praga-Roma, si è da poco conclusa la quarta giornata di Europa League dei giallorossi. Ecco il nostro pensiero sui giocatori giallorossi

La prima sconfitta in Europa. E lo Slavia Praga adesso per via della differenza reti è anche primo in classifica. Perde in Repubblica Ceca la Roma, non il miglior modo per presentarsi al derby di domenica. Obbligata adesso la squadra di Mou a vincere le due partite che rimangono e sperare che lo Slavia possa fare dei passi falsi. Incredibile come il cammino europeo si sia complicato di botto.

Un primo tempo giocato su ritmi bassi, con una Roma che mai è riuscita a creare pericoli allo Slavia Praga. E, nel primo tempo, dopo essere stato avvisato diverse volte dall’arbitro, si è beccato anche il giallo Paredes. A inizio ripresa Mou ha mandato in campo Cristante e Karsdorp al posto di Aouar ed El Shaarawy, entrambi inconsistenti.

Voti Slavia Praga-Roma 2-0, l’abbiamo vista così

Non è cambiato nulla, anzi, è andata peggio: lo Slavia Praga ha trovato immediatamente il vantaggio con Jurecka che ha sfruttato un pallone messo in mezzo e un buco difensivo, e poi – anche dopo l’entrata in campo di Dybala – il raddoppio con Masopust, col destro in diagonale che che ha bruciato Svilar. Nottataccia.

Non il massimo ovviamente, come detto prima, per presentarsi al derby di domenica. Può anche essere che la testa dei calciatori di Mourinho fosse alla gara contro la Lazio, ma ovviamente non giustifica una prestazione del genere contro una squadra nettamente inferiore. E in tutto questo anche la classifica si complica in maniera incredibile.

ROMA (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6, Llorrente 5,5 (77′ Renato Sanches sv), Ndicka 5,5; Celik 5,5, Bove 6, Paredes 5 (84′ Joao Costa sv), Aouar 4 (46′ Cristante 5,5), El Shaarawy 5,5 (46′ Karsdorp 6); Belotti 5,5 (68′ Dybala sv), Lukaku 5,5.

Marcatori: 50′ Jurecka; 74′ Masopust.

Note: Ammoniti Paredes, Masopust, Sevcik. Angoli: 7-0.