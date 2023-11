Calciomercato Roma, altro che Inter: firma bianconera da 30 milioni

Calciomercato Roma, altro che Inter: firma e beffa bianconera da 30 milioni di euro. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Si è spesso evidenziato come in casa Roma tanti aspetti meriteranno approfondimenti e attenzioni nel corso delle prossime settimane e mesi, alla luce della presenza di numerose questioni circa le quali Tiago Pinto e i Friedkin dovranno ponderare una posizione che ben permetta di affrontare il futuro che attende gli addetti ai lavori giallorossi. In questa parentesi la Roma sa bene di dover restare concentrata sul campo, in vista della delicatezza di un momento che non poco importante potrebbe rivelarsi sia in campo nazionale che continentale.

Dal proprio canto, Mourinho si attende ovviamente una reazione a partire dalla delicatissima sfida contro la Lazio di domenica, per la quale bisognerà cercare di cancellare le scorie che la trasferta di Praga potrebbe aver lasciato, disilludendo di fatto da quel sapore di passaggio del turno e vittoria del girone in modo anticipato che non poche fantasie e calcoli aveva iniziato a stimolare all’interno della piazza romanista. Dopo la sconfitta in Repubblica Ceca bisognerà, dunque, cercare di non dimenticare quanto di buono fatto fino a questo momento in Europa League, provando a dare continuità al primo trittico di risultati positivi ottenuto fino alla trasferta di ieri.

Calciomercato Roma, il Newcastle punta Colpani

Come ribadito anche in altre occasioni e come detto sopra, intanto, l’attenzione degli addetti ai lavori dovrà essere orientata verso tanti altri aspetti e questioni tutt’altro che trascurabili. In particolar modo, non sfuggano le possibili evoluzioni di un mercato che potrebbe offrire possibilità e opportunità già a partire dal prossimo mese di gennaio. Dopo Natale, infatti, non sono da escludersi a livello europeo novità importanti, su diversi dei fronti risultati caldi già in estate e che potrebbero prossimamente andare in porto.

Su tale fronte, in particolar modo, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Calciomercatoweb.it, relativi agli interessi esteri per un calciatore che nobilissime attenzioni ha saputo suscitare anche nel nostro campionato. Ci riferiamo a Mattia Colpani, qualitativo centrocampista del Monza che ha attirato anche la stessa Roma, oltre che ad altri club come Juventus o Inter. Il suo futuro potrebbe però essere anche lontano dall’Italia, soprattutto alla luce degli interessi nati nei suoi confronti da parte del Newcastle.

Galliani continua a non volere fare sconti ma, stando a quanto si legge, di fronte ad un’offerta coerente con la valutazione di 25-30 milioni di euro avrebbe serie difficoltà a dire di no, consapevole di avere nelle mani un giocatore importante ma destinato, prima o poi, a palcoscenici certamente ancora più nobili di quello brianzolo.