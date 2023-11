Calciomercato Roma, erede in Serie A: “Non sono contenti”

Roma, addio e annuncio prima del derby: doppio sostituto in Serie A già pronto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni hanno infiammato il recente passato giallorosso, alla luce dei numerosi eventi che hanno toccato il mondo Roma, sia dentro che fuori dal campo. Se fino a qualche giorno fa, ad esempio, fattore di grande discussione era stato il ritorno a San Siro di Lukaku e il possibile provvedimento degli organi competenti rispetto al divieto dei fischietti, da almeno cinque giorni a questa parte l’argomento di dibattito non può che essere relativo alla partita di domenica.

Non si tratta, come noto, di una gara ordinaria, quanto, piuttosto, di uno dei derby più belli, importanti e sentiti di Italia, storicamente in grado di dissimulare qualsivoglia previsione o pronostico. A poche ore di distanza dal ritorno dalla deludente trasferta di Praga, conclusa con una sconfitta più beffarda che dolorosa in vista delle grandi opportunità che un risultato positivo avrebbe assicurato a Lukaku e colleghi, la sfida tra Mourinho e Sarri attirerà a sé i maggiori riflettori di questa giornata di campionato, dopo la quale ci sarà il congedo degli impegni di club per due settimane, lasciando spazio ad una non meno delicata parentesi di gare delle Nazionali.

Erede Rui Patricio in Serie A, Frey non ha dubbi: l’annuncio prima del derby con la Lazio

Restando sul presente, non sfuggano le recenti dichiarazioni di un ex volto noto della Serie A quale Sebastien Frey, espressosi nel corso di queste ore ai microfoni di Tv Play su vari aspetti, diversi dei quali coinvolgenti anche la Roma e alcuni suoi protagonisti. Al di là di comparazioni e confronti riguardanti la stracittadina, l’ex portiere della Fiorentina si è soffermato anche sul mercato e il prossimo futuro, lasciando spazio al suo occhio da esperto e conoscitore di un ruolo delicato come quello dell’estremo difensore.

A tal proposito, queste le sue parole su Rui Patricio e i possibili sostituti. “Provedel sta dando continuità mentre Rui Patricio, stando a quello che vedo, non ha tutta questa serenità ed è messo in discussione. Andranno fatte valutazioni: già l’anno scorso c’era insoddisfazione e, anche se non è una piazza facile, Roma non mi sembra ad oggi contenta di Rui. Sicuramente andranno fatte valutazioni. A Roma si aspettano che il portiere sia una pedina importante. Ora non possiamo dire che è decisivo”.

Sul possibile sostituto: “Visto la prestazione di Falcone contro la Roma e le dichiarazioni di Mourinho, che mi rendono felice perché fa piacere quando si riconoscono i meriti dell’avversario, credo che il portiere del Lecce potrebbe essere un’opzione, anche perché è un ragazzo tifoso. Va però detto che molti pensano non sia una buona scelta essendo troppo tifoso. Ma sta facendo bene, così come Di Gregorio. Stanno confermando le cose belle fatte lo scorso anno. Perché non rischiare un portiere italiano? Io valuterei”.