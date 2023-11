Lista UFFICIALE Italia: i calciatori della Roma convocati da Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati dell’Italia in vista dei prossimi impegni di Euro 2024. Tutte le novità.

Due gare di nevralgica importanza, dalle quali l’Italia di Luciano Spalletti vuole strappare i punti necessari al consolidamento del secondo posto alle spalle dell’Inghilterra capolista. Gli Azzurri non possono più permettersi calcoli e in vista delle sfide contro Macedonia del Nord ed Ucraina si giocano una fetta decisiva delle proprie ambizioni.

A tal proposito, proprio in questi minuti sono arrivate le convocazioni da parte di Luciano Spalletti. Sotto questo punto di vista, non mancano di certo le novità. In primis è da rimarcare come i calciatori della Roma convocati dal CT della Nazionale siano Cristante ed El Shaarawy. L’ex centrocampista dell’Atalanta si è ritagliato fino a questo momento un ruolo importante nel primo scorcio di stagione, rendendosi protagonista di prestazioni importanti. Reduce dal gol contro il Monza, El Shaarawy vuole trovare quella continuità di rendimento non avuta fino a questo momento.

UFFICIALE: lista convocati Italia, non ci sono Pellegrini e Spinazzola

Non convocati, invece, né Gianluca Mancini, né Lorenzo Pellegrini (che oggi ha svolto lavoro differenziato e punta al rientro nel derby) né Leonardo Spinazzola. Ecco la lista completa:

I CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam);



Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus);



Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).