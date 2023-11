Ribaltone UFFICIALE, nuovo colpo di scena: reazione a catena Roma

L’ultimo annuncio che arriva dall’Argentina potrebbe rimescolare le carte in tavola, aprendo spiragli ad una pista che sembrava ormai indirizzata. Roma a fari spenti, le ultime.

La brutta sconfitta patita contro la Slavia Praga ha rappresentato una pericolosa battuta d’arresto per la Roma di José Mourinho. Abulici e poco propositivi, i giallorossi si sono lasciati sopraffare dalla compagine ceca, molto più volenterosa sia sul piano del gioco che sotto il profilo dell’abnegazione.

Quello palesatosi nell’ultimo confronto di Europa League non è stato sicuramente il biglietto da visita più congeniale in vista del prossimo derby contro la Lazio, in programma domenica alle 18. Tra i tanti problemi evidenziati, spicca anche il rebus legato alle corsie esterne. Se si esclude la prova di Bove, infatti, la Roma ha fatto fatica non solo a produrre azioni offensive ma anche ad evidenziare una coerente proposta di gioco. Sulle corsie esterne, ad esempio, si sono presentati non pochi problemi. Sotto questo punto di vista, non è un caso che tra i profili accostati alla Roma per la prossima sessione di calciomercato, ci siano diversi profili per le fasce. Tra questi, un nome direttamente o indirettamente accostato ai giallorossi è quello di Valentin Barco, al centro di diverse voci di mercato.

Calciomercato Roma, futuro Valentin Barco: le ultime dall’Argentina

Legat0 al Boca Juniors da un contratto in scadenza nel 2024 che non è stato ancora rinnovato, il classe 2004 si è messo in mostra a suon di prestazioni importanti. Il poliedrico laterale mancino ha infatti calamitato l’interesse di molti club europei, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto.

Roma e Juventus hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, non ancora approfonditi. Diverso, invece, il discorso riguardante il Manchester City. I Citizens, infatti, oltre a capire i margini di manovra, hanno provato a bussare realmente alla proposta del Boca Juniors per imbastire una trattativa concreta. Tuttavia, secondo quanto riferito da un autorevole esponente degli Xeneizes, fino a questo momento il club argentino non avrebbe ricevuto offerte concreto.

A sottolinearlo un membro del consiglio societario del Boca, Jorge Bermùdez, che intervistato ai microfoni di Sports Radio, dopo aver affrontato l’argomento riguardante la finale di Copa Libertadores persa contro il Fluminense, ha rivelato dei dettagli interessanti sulla situazione Barco. Ecco quanto riferito a tal proposito: “Non abbiamo ricevuto offerte concrete per Valentin Barco: è un grande calciatore, con un futuro straordinario”.