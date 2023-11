Roma-Napoli a porte chiuse: arriva la decisione UFFICIALE

La sfida tra la compagine giallorossa e quella azzurra si disputerà a porte chiuse. Ecco il motivo della decisione.

Protagonista dentro e fuori dal campo, per la Roma di José Mourinho si apre un ciclo di partite che potrebbe delineare con maggiore chiarezza gli obiettivi stagionali. Dopo un inizio di stagione complicato, Dybala e compagni sembravano aver imboccato la strada giusta. La sconfitta contro lo Slavia Praga, però, non è passata inosservata.

A differenza della compagine maschile, invece, le ragazze di Spugna hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, trovando immediatamente una continuità di rendimento a tratti disarmante. Il percorso di crescita della Roma femminile è sotto gli occhi di tutti. Grazie ad una serie di campagna acquisti mirate, la formazione di Spugna ha assunto ormai una dimensione europea, in grado di scalzare la Juventus dal trono di regina d’Italia. Ad ogni modo, c’è una notizia che riguarda proprio la Roma femminile, impegnate sabato 11 novembre nella sfida contro il Napoli.

Dopo i rumours delle ultime ore, è arrivata anche la conferma ufficiale. Il match in programma domani al Tre Fontane di disputerà a porte chiuse. In occasione di Roma-Napoli, dunque, non ci sarà il pubblico sugli spalti. La decisione è maturata alla luce della situazione legata ad alcuni cantieri aperti, che non permettono l’entrata in sicurezza dei tifosi. Ragion per cui si è scelto di non far affluire il pubblico. Alla luce dei tanti impegni in rapida successione che vedranno protagonista le calciatrici giallorosse, l’obiettivo è quello di terminare i lavori in vista delle prossime gare di Champions League. A riferirlo è il giornalista di asromalive.it Giuseppe Mustica: