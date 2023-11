Roma, Pellegrini ritorna in gruppo: enigma derby, le ultime da Trigoria

Manca sempre meno al fischio d’inizio del derby, in programma domenica alle ore 18. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini.

Una reazione di cuore. La Roma non può non leccarsi le ferite dopo il brutto KO patito contro lo Slavia Praga, maturato al termine di una gara nella quale i giallorossi non hanno quasi mai impensierito il portiere avversario. Piuttosto contrariato per l’evolvere del match, José Mourinho si aspetta una risposta importante in una delle gare decisive delle stagioni.

Dopo la prova d’orgoglio con il quale Dybala e compagni avevano compiuto una rimonta thriller nel finale di gara con il Lecce, i capitolini non hanno affatto convinto nell’ultima uscita in Europa League. In occasione della stracittadina, però, lo Special One potrebbe recuperare delle pedine importanti per il proprio scacchiere tattico. A tal proposito, è importante porre l’accento sull’ultima novità che trapela da Trigoria. Dopo essere stato fermo ai box per un mese a causa di una lesione al flessore, infatti, Lorenzo Pellegrini è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

Verso Lazio-Roma: il ritorno di Pellegrini in gruppo, le ultime

Il rientro in gruppo di Pellegrini, però, è soltanto parziale. La giornata clou per capire se, ed eventualmente in che modo, il capitano della Roma possa essere impiegato contro la Lazio, sarà quella di domani. Una rifinitura che si preannuncia assolutamente decisiva per capire quale possa essere l’impiego in termini di minutaggio di Pellegrini.

Il ritorno a pieno regime del capitano offrirebbe sicuramente una soluzione importante ad un reparto che dall’inizio di questa stagione è stato letteralmente falcidiato dagli infortuni. Per adesso, però, non è possibile sbilanciarsi sul fronte Pellegrini. Lo staff medico giallorosso, il calciatore e José Mourinho valuteranno il da farsi con attenzione, per ridurre al minimo i margini di rischio. Vi forniremo ulteriori dettagli quando trapeleranno novità in tal senso.