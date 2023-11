Salta la cessione in Arabia Saudita: è “colpa” di Mourinho

Salta la cessione in Arabia, dietro al mancato accordo ci sarebbero le colpe di José Mourinho: effetto domino incredibile

Una Roma brutta, come purtroppo abbiamo più volte visto durante la stagione. La sconfitta con l’Inter era stato il primo campanello d’allarme dopo che la squadra era riuscita ad incanalare una convincente striscia di risultati utili consecutivi, ben cinque match in cui sono arrivate altrettante vittorie, molti gol fatti ed appena uno subito, un rullino di marcia che aveva illuso i tifosi che la crisi di inizio anno fosse ormai superata, ma probabilmente non è così.

In poco più di una settimana i giallorossi hanno perso le certezze, e ad essere compromesso potrebbe essere anche il cammino in Europa dopo la cocente sconfitta di ieri a Praga contro lo Slavia. Adesso gli uomini di Moutinho sono secondi nel girone a causa della differenza reti, e questo obbliga la squadra a dare il tutto per tutto anche nelle ultime due gare europee, che sarebbero potute essere un’occasione per dare spazio alle seconde linee.

Ancora una volta sotto i riflettori è finito il lavoro dello Special One sulla panchina della Roma, il suo futuro appare sempre più lontano dalla capitale, destinazione Arabia, ma questo scatenerebbe un effetto domino clamoroso.

Salta la cessione in Arabia: tutta “colpa” di Mourinho

Il futuro di Mourinho, come da lui stesso annunciato, sarà in Arabia, tuttavia il portoghese non ha mai specificato quanto prossimo possa essere questo futuro, lasciando diverse ipotesi su quale possa essere la sua prossima destinazione.

Una permanenza nella capitale non è da escludere, soprattutto visto che ai Friedkin piace lavorare sotto traccia, ma anche l’ipotesi Real Madrid non è del tutto tramontata, ma dalla Spagna prende piede un altro possibile scenario.

Secondo il portale Sport tra le dirette interessate per il trasferimento di Mbappé, che non dovrebbe rinnovare con il Psg, ci sarebbe anche il Liverpool. I Reds però dovrebbero prima chiudere alcune operazioni in uscita, su tutte quella di Momo Salah, anche lui corteggiato da diverse squadre arabe che sarebbero pronte a ricoprirlo d’oro pur di lasciare la Premier, tra le quali c’è anche l’Al Ittihad, ma cosa centra Mourinho?

Se lo Special One dovesse diventare il nuovo allenatore dell’Al Ittihad potrebbe scatenare un effetto domino che vedrebbe coinvolti anche l’egiziano ed il francese. Tra Mourinho e Salah non scorre buon sangue dai tempi del Chelsea, motivo per il quale l’attaccante lasciò Londra, e nel caso in cui dovesse esserci il portoghese ad attenderlo all’Al Ittihad potrebbe decidere di rifiutare il trasferimento, chiudendo di fatto le porte di Liverpool a Mbappé.