Serie A, il ritorno UFFICIALE di Totti: c’è già la data

Triplo addio ufficiale, Totti torna subito in Serie A dopo la frecciatina del grande ex: ecco cosa sta succedendo.

Se è vero che nella Capitale gli argomenti di discussione e dibattito sono stati numerosi nel corso di queste ultime settimane, è altrettanto giusto evidenziare come tante altre questioni, non solo legate al mondo Roma, hanno generato importanti attenzioni all’interno del mondo mediatico e calcistico. Restando nella Capitale, ovviamente, le principali attese sono adesso rivolte al derby di dopodomani, assumente un sapore a dir poco nobile e già infiammato dallo scambio di battute a distanza tra Sarri e Mourinho.

Il primo è reduce dall’importante vittoria contro il Feyenoord mentre lo Special One viene da una prestazione da lui stesso definita orribile da parte dei suoi uomini, nel pomeriggio di ieri tutt’altro che brillanti o furbi nel saper sfruttare la ghiotta occasione di intascare la vittoria del girone G in Europa League. Lasciando al campo l’evoluzione delle prossime discussioni e sentenze, intanto, un personaggio tutt’altro che slegato dal mondo Roma, ben consapevole dell’importanza dei derby capitolini, pare destinato a finire al centro di nuove attenzioni nel corso delle prossime ore e giorni.

Addio Bobo Tv, al via la nuova era con Vieri: tra i sostituti di Cassano e Adani spunta anche Totti

Non ci riferiamo ad un personaggio qualsiasi quanto, piuttosto, a Francesco Totti, emblema eterno di questi colori e di questa città, negli scorsi mesi e nel passato più e meno recente finito sotto l’occhio dei riflettori per varie questioni, tra cui i rumros relativi ad un possibile ritorno nella società di cui sarà sempre simbolo, con tanto di ammiccamenti e parole di rispetto e ammirazione nei confronti di Mourinho.

Per ora, però, il nome di Totti sta facendo un certo rumore per la presenza in una ‘lista’ non poco attesa e finita al centro di grandi discussioni nel corso di queste ultime settimane. Lo storico numero 10, infatti, figurerà tra i protagonisti della prossima puntata della nuova trasmissione di Bobo Vieri, rimasta priva di tre volti noti come quelli di Cassano, Ventola e Adani. Proprio in un momento in cui lo stesso Adani mandava frecciatine al bomber ex Inter circa la decisione di cambiare format e protagonisti della BoboTv, Vieri annunciava le novità da lui programmate.

Nel nuovo format Bobo Vieri Talk Show, che andrà in onda su Radio Tv Serie A con RDS, diventando la prima emittente radio-visiva di una Lega calcistica, ci sarà, appunto, anche Francesco Totti. In sua compagnia, come già noto, anche Nicola Amoruso, Adriano, Mark Iulano e Alessandro Diamanti. L’appuntamento è lunedì 13 novembre alle ore 21.