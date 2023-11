Colpo di scena Friedkin: addio Mourinho, ne ‘saltano’ due

Il futuro di Pinto e di Mourinho è ad uno snodo cruciale. L’intreccio potrebbe aprire le porte ad una vera e propria rivoluzione in casa giallorossa.

Testa bassa e pedalare. Ferita dal doppio schiaffo ricevuto in Europa League contro la Slavia Praga, la Roma si prepara al derby in programma tra poche ore con la volontà di dare un calcio alle critiche degli ultimi giorni prendendosi lo scettro della Capitale. Ad ogni modo, indipendentemente dall’esito della stagione, potrebbe profilarsi un vero e proprio restyling in casa giallorossa sia nella guida tecnica che da un punto di vista dirigenziale.

Come è noto ai più, José Mourinho è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024 che non è stato ancora rinnovato. Al netto delle indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi, lo Special One non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. O meglio, dopo aver rispedito al mittente la maxi offerta araba ricevuta in estate, non mai ha aperto alla possibilità di lasciare la Capitale. Allo stesso tempo, però, non sono stati effettuati dei passi avanti per il rinnovo del suo contratto con la Roma. Ragion per cui la sensazione è che le parti si aggiorneranno nei prossimi mesi per capire il da farsi. Le chances per cui Mou dica addio ai capitolini continuano ad essere concrete. Quello del tecnico portoghese, però, potrebbe non essere l’unico clamoroso ribaltone in casa giallorossa.

Thiago Motta allenatore e Massara DS: il maxi intreccio che cambia la Roma

Anche la situazione legata a Tiago Pinto, infatti, è in evoluzione. Al GM della Roma non è stato rinnovato il contratto. Se ne riparlerà molto presumibilmente nei prossimi mesi. Come per Mou, però, neanche sul fronte Pinto sono state prese decisioni definitive. Sorprende fino ad un certo punto, quindi, che sia cominciato il tam tam mediatico sugli eventuali eredi di Tiago Pinto e di José Mourinho.

A fare il punto della situazione è calciomercatoweb.it, che svela come i Friedkin possano essere intrigati all’idea di puntare su due nomi: Thiago Motta come guida tecnica e Massara in veste di direttore sportivo. Per adesso si tratta di una doppia suggestione e nulla più. Del resto, la priorità dei capitolini è quella di fare il massimo in una stagione non cominciata nel migliore dei modi. Tuttavia si tratterebbe di due profili graditi ai Friedkin, che avrebbero cominciato a caldeggiarne la candidatura. Come già anticipato, non si riscontrano ancora tracce concrete sotto questo punto di vista. Ciò nonostante, si tratta di un doppio possibile intreccio da monitorare. Staremo a vedere se ed eventualmente come si potrà delineare questo improvviso effetto domino.