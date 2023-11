Conte alla Roma e sfida in Serie A, ecco le prime richieste

Conte torna in Serie A, non c’è solo la Roma: ecco la nuova sfida che potrebbe infiammare la prossima estate.

Il nome del tecnico leccese è certamente uno di quelli in grado di infiammare maggiormente le attenzioni e le speranze dei tifosi, soprattutto in una parentesi dove tanti cambiamenti in panchina parrebbero potersi concretizzare nel corso dei prossimi mesi all’interno del nostro campionato.

La stagione in corso, ovviamente, è ancora lunga e offre non pochi margini di miglioramento a diverse squadre, compresa una Roma reduce da un cammino quasi perfetto in Europa League fino a due giorni fa e chiamata adesso al dover continuare un percorso di rinascita dopo la falsa partenza in Serie A.

Le attenzioni principali, come noto e ovvio, sono adesso orientate su un derby che profondamente indicativo potrebbe essere sia per Mourinho che per lo stesso Sarri, condividenti una zona di classifica simile e ancora non ideale per centrare l’altrettanto condiviso obiettivo di approdare in Champions League entro il prossimo giugno. Questa data, inoltre, corrisponderà in casa Roma anche alla scadenza dell’attuale contratto dello Special One, sul cui futuro ci sono ancora tanti dubbi, da approfondire e chiarire nel prossimo futuro.

Conte alla Roma e sfida con il Milan, ecco le prime richieste

La delicata situazione su diverse delle panchine nobilissime del nostro continente rende la posizione di Mourinho degna di importanti attenzioni, al netto di interessi che, come già accaduto la scorsa estate, erano giunti anche dalla ricchissima e affascinante Arabia Saudita, di fronte ai cui richiami però il portoghese non ha mai ceduto, dicendosi intenzionato a rispettare la firma con i Friedkin e l’emblematica promessa fatta ai tifosi dopo la finale di Budapest.

In attesa di comprendere quale sarà il percorso della Roma in una stagione che, come detto, ha ancora tanto da offrire, occhio agli aggiornamenti su uno dei nomi che maggiormente stimolerà le attenzioni mediatiche la prossima estate. Ci riferiamo ad Antonio Conte, oggetto del desiderio giallorosso già in passato e finito anche in ottica Napoli nel corso dell’ultimo mese. Gli ammiccamenti del leccese a piazze come quella giallorossa o campana hanno contribuito ad aumentare il sentimento di speranze di chi voglia rivederlo in Serie A.

Su tale fronte, dunque, non sfuggano le ricostruzioni di Calciomercatonews.com, a detta del quale la contesa per l’ex Juventus parrebbe ad oggi interessare soprattutto la Roma e il Milan. A Via Aldo Rossi, comunque, non mettono Antonio in pole position dal momento che la posizione di Pioli è ancora da disambiguare. Tra le fila dirigenziali lombarde, poi, la preferenza parrebbe essere ricaduta su Potter, in caso di addio all’ex Lazio, Inter e Fiorentina.

Per quanto concerne un ipotetico approdo di Conte nella Capitale, comunque, va detto che questo sottintenderebbe una richiesta economica quantomeno equipollente a quella fatta da Mourinho ai Friedkin circa due anni e mezzo fa prima della firma, con l’avanzamento di precise indicazioni sul calciomercato, per il quale Conte chiederebbe interventi soprattutto nel pacchetto difensivo e sulle fasce. Con la pleonastica conferma di Lukaku e Dybala, ovviamente.