Definitivamente messo alla porta: messaggio al veleno, lo ‘consegna’ alla Roma

L’ultimo annuncio dall’Inghilterra non è passato inosservato e sta calamitando l’attenzione mediatica. Si potrebbe profilare un’occasione a sorpresa per la Roma.

Manca sempre meno all’inizio del derby. La stracittadina della Capitale ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio turning point per la stagione dei giallorossi e dei biancocelesti. La volontà di imporsi in un confronto mai banale e la necessità di superare i postumi dell’ultima sconfitta patita contro lo Slavia Praga. La Roma vuole lanciare subito un messaggio importante per dare una sterzata alla propria stagione. Parallelamente, continuano a prendere quota le voci di mercato.

Non si prospetta una sessione invernale particolarmente entusiasmante per i giallorossi. Piuttosto, Tiago Pinto proverà a capitalizzare quelle occasioni che dovessero presentarsi. Il via vai acquisti cessioni rappresenterà sicuramente un intreccio da monitorare con attenzione. A tal fine, occhio alla situazione riguardante le corsie esterne, che in questo primo scorcio di stagione non hanno offerto con costanza le giuste garanzie. Ecco perché, tra i diversi profili accostati alla Roma, figurano diversi profili sulle fasce. A tal proposito, un nome direttamente o indirettamente accostato ai giallorossi è quello di Borna Barisic, esterno mancino classe ’92 in forza ai Rangers, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Roma, Barisic ‘scaricato’ da McAvennie: ecco cosa è successo

Protagonista di una prima parte di stagione tutt’altro che entusiasmante, Barisic ha calamitato le critiche di diversi autorevoli esponenti del calcio scozzese. Tra questi, impossibile non considerare il giudizio dell’attaccante del Celtic Frank McAvennie che, intervistato ai microfoni di Football Insider, ha espresso il suo punto di vista sul periodo no che sta attraversando Barisic.

Ecco quanto riferito nel corso dell’intervista: “Non penso che stia calciando bene. Ha avuto a disposizione un elevato minutaggio perché i Rangers non hanno avuto nessuno come terzino sinistro. Hanno adattato Ben Davies, che non è mai stato un laterale mancino. Lui stesso sa di essere un buon calciatore e sa che non gioca bene, non è scelto per la Nazionale. Ha già abbastanza problemi nel cercare di mantenere un posto ai Rangers prima di preoccuparsi del suo futuro internazionale”.