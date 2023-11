Esonero già ‘scritto’, bufera totale: hanno chiamato Conte

Antonio Conte potrebbe essere vicino al suo ritorno in Serie A: nuovi possibili scenari sul futuro dell’ex Juventus

Tiene ancora banco il possibile futuro di Antonio Conte, che sembra sempre più vicino a poter tornare ad allenare dopo l’esperienza al Tottenham. La sua ultima avventura non è stata fortunata, di fatto gli Spurs sono l’unico club in cui l’ex Juventus non sia riuscito ad alzare trofei.

Il suo nome è accostato a diversi club in Italia, tra le quali c’è anche la Roma, sulla quale ci sono molte incertezze sul prossimo futuro. Il contratto di Mourinho è in scadenza a giugno, e ancora non si sono registrati tentativi ufficiali per intavolare un rinnovo.

Nel frattempo lo Special One ha apertamente dichiarato di voler lavorare in Arabia, anche se non ha specificato se questa avventura possa cominciare già il prossimo anno. I giallorossi seguono dunque Antonio Conte nel caso di addio di Mourinho, ma potrebbe esserci un inserimento a sorpresa di un altro top club in Serie A.

Conte ed il ritorno in Serie A: nuovi possibili scenari

Molte panchine in Serie A cominciano a traballare. Il lavoro di José Mourinho sulla panchina giallorossa è fortemente in dubbio dopo i pessimi risultati registrati finora. Per sostituirlo di parla da tempo di Antonio Conte, una pista che però pare essersi raffreddata nell’ultimo periodo.

Un altro club di Serie A potrebbe inserirsi sull’ex Juve, stiamo parlando del Milan, che i recenti risultati vede i tifosi in rivolta chiedere la testa di Pioli sui social.

Potrebbe dunque essere arrivata davvero la fine per Pioli? in caso in cui venisse compromessa la qualificazione in Champions la società rossonera potrebbe prendere davvero questa decisione, ed il nome migliore per sostituirlo potrebbe essere proprio quello di Conte, che sarebbe una grande iniezione di fiducia per i diavoli. Nel frattempo sui sociali tifosi rossoneri cominciano a chiedere l testa del tecnico italiano in favore dell’ex Inter Conte.

Pioli devono cacciarlo via e chiamare subito CONTE — Nino Bertolino ✝️ (@ninoBertolino) November 11, 2023