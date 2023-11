La sosta porta l’esonero: subentra De Rossi

Daniele De Rossi potrebbe presto tornare a vestire i panni da allenatore: il suo futuro potrebbe essere proprio in Serie A

Il futuro di Daniele De Rossi potrebbe essere proprio in Serie A. Dal suo addio al calcio Daniele non ha mai nascosto il desiderio di intraprendere una carriera da allenatore, cosa che ha portato spesso i tifosi ad interrogarsi su un suo possibile futuro proprio sulla panchina della Roma.

L’ex numero sedici giallorosso però non ha mai alimentato tali voci, insinuando più di una volta di doverselo sudare un traguardo simile. La sua prima esperienza alla Spal non è stata delle migliori, in appena quattro mesi alla guida della squadra è riuscito a collezionare appena quindici punti in sedici partite, facendo capitolare la Spal al terz’ultimo posto della Serie B.

Non era semplice in una piazza come quella di Ferrara, soprattutto vista la delicata situazione ereditata dall’ex romanista, ma tuttavia non si può non dire che questa esperienza non sia stata fallimentare, a maggior ragione viste le alte aspettative su di lui. De Rossi però potrebbe essere vicinissimo a tornare ad allenare, e potrebbe farlo con una squadra della nostra Serie A.

La sosta porta all’esonero: De Rossi pronto a subentrare

Daniele De Rossi potrebbe dunque essere pronto a ritornare ad allenare. Dopo una pausa di pochi mesi dal fallimento alla Spal l’ex giallorosso potrebbe tornare in panchina, e potrebbe farlo addirittura in Serie A. Dopo appena dodici giornate sono diversi gli allenatori a rischio esonero, tra i quali figura anche il nome di Marco Baroni.

Il Verona fatica a trovare risultati positivi, ed al momento occupa la terzultima posizione della classifica, in piena lotta per non retrocedere, e questo potrebbe portare a breve all’addio di Marco Baroni. A riportare la notizia è SkySport, che parla non solo della possibilità di esonero del tecnico gialloblu, ma anche del fatto che Daniele De Rossi sarebbe una delle prime scelte della società veronese.

Una nuova chance in arrivo dunque per l’ex romanista, che avrà così un’altra possibilità di dimostrare tutto il suo valore anche fuori dal rettangolo di gioco.