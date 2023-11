Lo soffiano alla Roma, colpo di scena Pinto: subito 45 milioni di euro

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra trapela un’importante indiscrezione che riguarda un possibile effetto domino per i giallorossi. Il budget è stato già stanziato.

Focus sul derby. Dopo la rovinosa sconfitta contro lo Slavia Praga, la testa e il cuore dei calciatori della Roma sono focalizzati sulla super sfida in programma domani pomeriggio contro la Lazio. Un incontro dal peso specifico non indifferente che potrebbe orientare in maniera decisiva il corso della stagione.

Parallelamente, però, già da settimane i rumours e le indiscrezioni sui possibili affari ancora in essere stanno calamitando l’attenzione mediatica. La situazione legata al futuro di José Mourinho è quella che alimenta i maggiori dubbi. Tuttavia, un rebus che l’area mercato della Roma sarà costretta a sciogliere riguarda sicuramente il reparto offensivo. Molto dipenderà dall’esito delle possibili trattative con il Chelsea per Romelu Lukaku, per il quale non è stato ancora fissato alcun tipo di riscatto. A bocce ferme, in estate, si potrebbero creare i presupposti per un nuovo accordo. Il futuro del belga è inevitabilmente collegato con il nome dell’allenatore della Roma per la stagione 2024/25: enigma ancora lungi dall’essere risolto.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: 45 milioni per il bomber del Fulham, intreccio Abraham

A catena tutto questo potrebbe ripercuotersi anche sul futuro di Tammy Abraham. L’attaccante inglese sta recuperando dal grave infortunio patito nell’ultima gara della scorsa stagione contro lo Spezia. Protagonista di molte voci di mercato, l’ex attaccante del Chelsea continua ad avere molti estimatori in giro per l’Europa, soprattutto in Inghilterra.

In tempi e in modi diversi Aston Villa e Chelsea hanno provato a scandagliare il terreno per capire eventuali margini di manovra, pur non approfondendo i discorsi. L’infortunio, poi, ha stoppato sul nascere qualsiasi velleità di imbastire un affare in tempi relativamente brevi. A tal fine, è più probabile che la situazione possa ravvivarsi in estate. Sotto questo punto di vista, occhio alla situazione in casa Fulham. Alla ricerca di un attaccante con il quale puntellare il proprio reparto offensivo, i Cottagers avrebbero intenzione di destinare per l’acquisto del nuovo bomber un budget da almeno 45 milioni di euro.

A riferirlo è Football Insider, che spiega come Marco Silva abbia individuato nell’attacco il reparto da rinfoltire con acquisti mirati, in grado di innalzare il tasso tecnico e il ventaglio di soluzioni offensive dell’organico. Ragion per cui non è escluso che nei dossier del club inglese possa finire Abraham, valutato dalla Roma tra i 45 e i 50 milioni di euro. Cifra che non sembra discostarsi troppo dal budget per l’attaccante che in mente di sfruttare il Fulham, che comunque sta scandagliando il terreno alla ricerca della soluzione più congeniale. Per adesso si tratta solo di un’ipotesi: in futuro, chissà…