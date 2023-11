Mourinho in Arabia Saudita dopo Lazio-Roma: la bomba di ‘Repubblica’

Mourinho in Arabia Saudita: da quelle parti non mollano la presa sul tecnico portoghese. La bomba sganciata da Repubblica

L’Arabia non molla, anzi rilancia per Mourinho. E il futuro del portoghese – contratto in scadenza alla fine della stagione – sembra essere assai più vicino all’altra parte del Mondo, piuttosto che a Trigoria. In una Roma che domani cercherà di giocare al meglio un derby assai delicato per il futuro della propria stagione, si guarda ovviamente a quello che è il futuro dello Special One. Un altro derby perso, si legge, non sarebbe accettato.

Mancano sette mesi alla conclusione di un rapporto che durerà sicuramente tre anni. E se nei giorni scorsi vi abbiamo spiegato che i Friedkin almeno fino al prossimo mese di febbraio avrebbero il tempo per presentare un’offerta a Mou, oggi Repubblica in edicola svela che una manifestazione di interesse, l’ennesima, per il portoghese, arriva di nuovo dall’Arabia Saudita, un Paese che ha deciso di fare mercato in Europa e che vuole alzare il livello sempre di più. Le parole di Gerrard di qualche giorno fa, che ha svelato che a gennaio la sua squadra guarderà di nuovo al Vecchio Continente, sono state inequivocabili.

Mourinho, interesse dell’Al Ittihad

Insomma, in poche parole, l’Al Ittihad è un altro club che si è iscritto alla corsa per Mou alla fine della stagione. Al momento come detto si tratta solamente di una manifestazione di interesse, ma potrebbe senza dubbio diventare un’offerta ufficiale con un assegno in bianco da mettere davanti allo Special One dove la cifra la scriverebbe lui. Sì, da quelle parti come abbiamo capito i soldi non sono e non saranno mai un problema.

Una notizia che arriva in un giorno particolare alla vigilia di un derby delicato, come detto, e nel quale la Roma si gioca una grossa, enorme, fetta della propria stagione. Non ci addentriamo in quelli che sono pronostici o meno da fare, non è il nostro compito. Ma è giusto sottolineare e qui non ci possono essere discussioni, come una partita del genere può incidere sul morale e anche e soprattutto sulla classifica. Un altro derby perso forse metterebbe la parola fine.