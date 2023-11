“Renato Sanches privo di muscoli”: allarme Roma

“Come un reso Amazon”: non ci sono peli sulla lingua attorno alle condizioni fisiche del centrocampista della Roma. E Pinto trema

Le scelte di mercato condizionato senza dubbio il lavoro della squadra. E una scelta fatta in estate almeno per il momento si è dimostrata davvero fallimentare sotto molti aspetti. Uno in particolare, ovviamente: la condizione fisica davvero difficile da capire e continui infortuni, già due, che lo rendono un elemento troppo fragile per pensare di farci affidamento.

Sì, avrete capito che parliamo di Renato Sanches, centrocampista che la Roma ha preso in prestito dal Psg la scorsa estate che dopo il suo secondo infortunio dell’anno dopo pochi mesi da una settimana è tornato a disposizione di Mourinho. Un innesto del quale si è preso la responsabilità Tiago Pinto, che ha praticamente fatto una scommessa che adesso sta, decisamente, perdendo.

Le parole di Nisi su Renato Sanches

A parlare di questo innesto che al momento non ha dato nulla o poco alla Roma, nella serata di ieri ci ha pensato anche lo speaker di TeleRadioStereo Federico Nisii, che senza girarci intorno e senza usare mezze parole, ha spiegato il suo pensiero sul centrocampista portoghese intervenendo a TVPLAY. “Ci sono tanti giocatori fondamentali arrivati a Roma anche grazie a un deficit atletico. Renato Sanches è quasi da reso Amazon, è un giocatore privo di muscoli”. No, proprio non ha usato mezzi termini.

In generale lo stesso Nisi poi ha parlato del derby: “Se non ci fossero stati inquietanti precedenti – riferendosi in questo caso alla sconfitta contro lo Salvia – avrei attribuito al pensiero del derby una prestazione del genere. Ho visto mancanza di cattiveria a livello mentale. Bastava vedere come la Roma fosse in ritardo su tutti i palloni per capire il tipo di gara che la squadra ha fatto. Il problema è che è la quarta volta che la squadra non scende in campo. C’è il pensiero del derby che è una partita chiave, ma ci sono tanti problemi di una squadra che non riesce a trovare continuità”.