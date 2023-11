Scambio con Lukaku in Serie A: il Chelsea rovina la Roma

La storia d’amore tra Lukaku e Roma potrebbe interrompersi prima del previsto, a causa del ruolo che Big Rom ricopre nel mercato del Chelsea.

Otto partite da titolare, 81 minuti a partita e 6 gol… Il percorso di Romelu Lukaku nella città eterna, sembra aver avverato i sogni di quei tifosi che lo accolsero a Ciampino, nelle speranza che il belga potesse tornare ai livelli fatti registrare a Milano con i nerazzurri e, adesso, immaginare questa Roma senza Big Rom, appare piuttosto complicato.

La formazione capitolina, come testimoniato dalla partita vinta all’ultimo respiro contro il Lecce, ha bisogno dei numeri del gigante d’Anversa, ma le controverse dinamiche del mercato, potrebbero causare un improvviso terremoto nelle flebili certezze dei giallorossi.

Lukaku a Napoli? La Roma rischia

E’ inutile nasconderselo, Lukaku serve a Mourinho. Proprio come nel caso di Paulo Dybala, con Big Rom in campo i giallorossi acquisiscono svariate frecce in più al proprio arco. Piede debole o meno, Lukaku rintraccia nel giro di pochi istanti le porzioni di porta scoperte e ne fa immediatamente bersaglio, grazie alla sua invidiabile capacità di abbinare precisione e potenza. Se si considera poi, la prolifica sintonia stretta con il fuoriclasse argentino in maglia 21, ecco che il belga si rivela un ingrediente irrinunciabile.

Una volta appurata la centralità acquisita dall’ex Blues all’interno dell’assetto tecnico tattico dello Special One, ci si deve necessariamente scontrare con la fredda realtà del mercato. Nonostante l’evidente sintonia nutrita in poche settimane con il tifo e l’ambiente romano, Lukaku rimane pur sempre un giocatore del Chelsea e il valore del suo cartellino sta persino conoscendo un incremento, grazie ad un rendimento degno di nota. L’acquisto a titolo definitivo da parte dei Friedkin, non è affatto scontato e molto dipenderà dai piani della società inglese. I Blues sono a corto di centravanti e, sebbene Lukaku non sembrerebbe rientrare nei progetti di Pochettino, potrebbe divenire un’importante leva per portare a Londra un nuovo attaccante, su cui costruire il Chelsea del futuro. La strategia dei Blues, alla luce di una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro, potrebbe considerare Lukaku come un sostanzioso buono sconto per un’altra conoscenza del campionato italiano.

Non è un segreto, infatti, che la società londinese apprezzi particolarmente le caratteristiche di uno degli attaccanti più quotati del nostro campionato: Victor Osimhen. Attualmente infortunato, il numero 9 del Napoli è nel mirino di svariate società europee, ma il fattore Lukaku, potrebbe giocare un ruolo da non sottovalutare. Il Napoli, una volta salutato il nigeriano, sarebbe costretto a trovare un rimpiazzo di livello, capace quantomeno di avvicinarsi alle cifre garantite dal giocatore uscente. Lukaku, in quest’ottica, potrebbe fornire immediatamente, e ad un costo relativamente conveniente, un sostituto di livello, in grado di offrire da subito garanzie sul piano realizzativo. Dall’operazione, inoltre, avanzerebbe un consistente gruzzolo per società partenopea, poiché la quotazione di Lukaku, presumibilmente intorno ai 40 milioni, eroderebbe soltanto in parte gli oltre 100 milioni di euro necessari a portare in Inghilterra Osimhen.