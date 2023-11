34 milioni per Lukaku, avviso alla Roma: “Non giocherà più”

Calciomercato Roma e futuro Lukaku. In Inghilterra spunta il verdetto che apre le porte alla firma definitiva con i giallorossi. L’affare può chiudersi intorno ai 34 milioni.

L’inizio di stagione di Romelu Lukaku è stato fin qui formidabile con la Roma di Mourinho. Il centravanti belga ha realizzato 9 gol in 13 presenze, tra campionato ed Europa League, confermandosi bomber affidabile dopo un’estate turbolenta. L’attaccante è stato al centro del calciomercato estivo dopo la rottura con l’Inter e le voci che lo volevano nel radar della Juventus. Alla fine il Chelsea ha ceduto l’attaccante alla Roma in prestito ed a fine stagione la squadra giallorossa sembra pronta a strappare Big Rom definitivamente al club londinese.

Già nei giorni scorsi dall’Inghilterra era filtrato ottimismo sull’operazione che vedrebbe il centravanti belga firmare definitivamente con la Roma. La cifra su cui si sta ragionando sarebbe quella di 34 milioni di euro, con la quale i giallorossi possono blindare il bomber. Fin qui le prestazioni di Big Rom in casa giallorossa sono state di un impatto clamoroso. A parte i passaggi a vuoto con le sconfitte esterne contro Inter e Slavia Praga, il belga è sempre stato incisivo sotto porta, e la media gol parla per lui. La speranza della piazza romanista è che il centravanti voglia riscattarsi dalla scialba prova offerta in Europa League, l’occasione d’oro è tra poche ore contro la Lazio di Sarri nel primo derby stagionale.

Lukaku resta alla Roma, in Inghilterra non hanno dubbi: “Non giocherà più col Chelsea”

Nel frattempo dall’Inghilterra continuano a seguire con interesse l’impatto del belga in casa giallorossa, anticipando la firma definitiva di Lukaku con la Roma a fine stagione. A parlare del futuro di Lukaku è stato l’ex attaccante inglese Frank McAvennie che è uscito allo scoperto sulle manovre future del Chelsea.

Secondo l’ex calciatore la firma definitiva di Lukaku alla Roma è la soluzione che accontenterebbe tutte le parti in causa. In primis il calciatore, tornato protagonista e trascinatore con Mourinho in panchina. In seconda battuta i giallorossi, che blinderebbero il proprio bomber ed i Blues londinesi. A proposito del Chelsea MaxAvennie ha le idee chiare: “È un ottimo affare a tutto tondo perché non giocherà per il Chelsea, non giocherà mai più per loro.”