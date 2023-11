Alta tensione Lazio-Roma, volano gli stracci: triplo parapiglia

Al minuto 33 il derby Lazio-Roma ha vissuto un momento di ‘tensione’. Dopo il contatto con Dybala, l’alterco non è passato inosservato.

Da pochi minuti si è chiuso il primo tempo di Lazio-Roma. Le squadre sono ritornate negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Dopo un inizio incoraggiante dei giallorossi, la compagine di Sarri ha preso progressivamente le misure, creando i presupposti per impensierire Rui Patricio in un paio di circostanze.

Ad ogni modo a farla da padrona è stata soprattutto la questione nervosa. Sotto questo punto di vista, il match si è stappato dopo il minuto trenta. Dopo aver pestato (involontariamente) la mano di Dybala, infatti, Romagnoli ha avuto un battibecco con la panchina giallorossa, subito rientrato. Poco dopo, però, gli animi si sono nuovamente accesi. A sostenere in maniera animata le rispettive posizioni sono stati soprattutto Paredes, Pedro ed Immobile. Il capitano della Lazio, ammonito per un intervento in ritardo, ha protestato in maniera animata con Paredes, che poi ha avuto un diverbio anche con Pedro. Il clima di tensione è rientrato dopo circa 30 secondi, non prima che si creassero i presupposti per la creazione di un capannello di uomini attorno a Massa. Il direttore di gara in diversi frangenti ha faticato e non poco a tenere bada il contenuto agonistico di un match teso e nervoso.