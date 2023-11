Calciomercato Roma, non hanno ancora pagato: stallo e attesa Pinto

Calciomercato Roma, stallo nella trattativa e possibile ripercussione che sorride a Tiago Pinto: ecco cosa sta succedendo.

Si accendono ancora una volta i riflettori sul lavoro di José Mourinho sulla panchina romanista. L’inizio di stagione è stato caratterizzato da una crisi di risultati, che si pensava fosse ormai alle spalle, ma probabilmente così non è.

I recenti buoni risultati, durante i quali la Roma era riuscita a collezionare ben cinque vittorie consecutive, segnando tredici gol e subendone soltanto uno, avevano illuso i tifosi, che sul più bello si sono ritrovati a fare i conti con la realtà.

Dalla sconfitta contro l’Inter infatti la situazione è di nuovo precipitata, la vittoria con il Lecce, con due gol dopo il novantesimo poteva essere una iniezione di fiducia, ma giovedì a Praga è arrivata l’ennesima prestazione deludente, e che rischia di compromettere il cammino in Europa della squadra. Per evitare che questo succeda i giallorossi stanno pensando di intervenire sul mercato, e ci sarebbero diversi nomi sul taccuino di Pinto, secondo le ultime indiscrezioni però uno di quei nomi potrebbe essersi allontanato definitivamente.

Calciomercato Roma, stallo nella trattativa in Sudamerica: le ultime su Piton

Tiago Pinto è sempre al lavoro per cercare di migliorare la rosa a disposizione dello Special One. Nonostante il mercato non sia ancora iniziato il gm giallorosso sta già sondando diversi nomi che potrebbero essere utili alla causa giallorossa, in particolare sugli esterni, dove la Roma ha dimostrato di fare fatica.

Uno dei nomi seguiti dal portoghese, che sta cominciando anche ad “esplorare” il mercato sudamericano, è Lucas Piton, laterale sinistro del Vasco Da Gama, che ha acquistato il 60% del cartellino dal Corinthians. Secondo quanto riporta il portale Jogada10 il Vasco però non avrebbe ancora versato la somma fissata per l’acquisto del 60% del cartellino e questo starebbe creando alcune controversie tra le due società.

Sempre secondo quanto riportato da Jogada10 l’accordo per il trasferimento prevedeva come quota di percentuale di cartellino acquistata una somma di 16,6 milioni, che il Vasco non ha ancora versato. Se questa controversia dovesse continuare ed il Vasco continuasse a non versare la cifra pattuita con il Corinthians potrebbero esserci delle ripercussioni, soprattutto perché il club continua a mantenere il 40% del cartellino del calciatore.