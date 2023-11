Colpo di scena Lukaku-Roma: è arrivata l’ultima parola

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku. La decisione dell’attaccante belga è definitiva: fugato ogni dubbio.

Protagonista nel primo tempo del derby, Romelu Lukaku continua a far parlare di sé anche fuori dal rettangolo verde. L’approdo nella Capitale dell’attaccante belga è stato sicuramente uno dei botti della scorsa sessione di calciomercato. L‘impatto di ‘Big Rom’ con la nuova realtà è stato sicuramente importante. Anche questo spiega il motivo per il quale il futuro dell’attaccante numero 90 sia ritornato di stretta attualità.

Ricordiamo che Roma e Chelsea hanno intavolato l’operazione sulla base di un prestito secco, senza obbligo né diritto di riscatto. Un nuovo accordo dovrà essere negoziato in estate. I rapporti tra i due club potrebbero fare la differenza. Sotto questo punto di vista, la volontà del calciatore contribuirà a fare la differenza in un senso o nell’altro. Indipendentemente dalla permanenza o meno sulla panchina giallorossa di José Mourinho – dettaglio di per sé non trascurabile – Lukaku avrebbe già sciolto le riserve.

Calciomercato, Lukaku vuole solo la Roma: trionfo giallorosso

A fare il punto della situazione ci ha pensato fichajes.net. Secondo quanto evidenziato dal portale iberico, infatti, la volontà di Lukaku sarebbe quella di prolungare la sua esperienza alla Roma. Strappato il sì convinto del calciatore, che si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere tattico giallorosso, l’area mercato della Roma può riannodare i fili del discorso con il Chelsea alla ricerca di un accordo definitivo.

Per raggiungere l’intesa definitiva tra le parti occorrerà trovare la quadra da un punto di vista economico. E chissà che il futuro di Lukaku non possa essere collegamento in maniera profonda con quello di Abraham, che continua ad avere molti estimatori in Premier League. La soluzione andrà comunque monitorata con estrema attenzione in quanto foriera di possibili sviluppi. Nelle prossime settimane molto probabilmente emergeranno ulteriori dettagli in tal senso.