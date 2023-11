Incubo Taylor, Mourinho aveva ragione: la punizione non basta

Disastro Taylor, l’arbitro della finale di Europa League finisce nuovamente sotto accusa: Pochettino dà ragione a Mourinho.

Sono state ore molto intense e importanti quelle vissute dalla Roma nel corso di questi ultimi giorni, caratterizzanti una settimana ricca di impegni e rivelatasi potenzialmente a dir poco centrale per l’evoluzione del prossimo cammino di Lukaku e colleghi. Questi ultimi, come noto, hanno avuto la grande possibilità di centrare con anticipo il passaggio e la vittoria del girone lo scorso giovedì, fallendo però l’appuntamento con quella che sarebbe stata la quarta imposizione in Europa League e, di fatto, imbattendosi in una situazione scomoda e certamente evitabile.

Nella serata di Praga, il pensiero principale, almeno per i giocatori, pareva essere alla sfida odierna contro la Lazio che, complice anche i risultati arrivati nella dodicesima giornata di campionato, assumeva un valore ancora più nobile per la classifica. Come noto, la stracittadina si è conclusa con un pareggio a reti bianche, al termine di una prestazione attenta e a tratti pericolosa da parte delle due compagini, mai però brave ad affondare seriamente e concretamente i colpi giusti che permettessero di centrare il bottino pieno.

Incubo Taylor, nuovo arbitraggio da horror: Pochettino furioso a fine gara

Proprio mentre nella Capitale andava in onda una delle gare più entusiasmanti della Serie A, intanto, un appuntamento non meno nobile ha riguardato il campionato inglese, coinvolgendo tristemente e nuovamente una ‘vecchia’ conoscenza di Mourinho. Ci riferiamo, chiaramente, ad Anthony Taylor, arbitro da incubo nella finale di Europa League disputata dalla Roma lo scorso maggio, durante la quale, come si ricorderà, il fischietto inglese si distinse per valutazioni e gestioni dei cartellini tutt’altro che felici o coerenti.

Gli evidenti errori di Taylor non hanno però rappresentato solamente una triste parentesi del recente passato della carriera del noto arbitro anglosassone e, soprattutto, di una serata che ben altro sapore avrebbe potuto avere per i tifosi della Roma. Reiterate, infatti, le défaillance nel corso di questi ultimi mesi in Premier League, costate lui una retrocessione in Championship per una serie di prestazioni a dir poco insufficienti.

Proprio in serata, intanto, Taylor si è distinto per l’ennesimo arbitraggio infelice, in occasione della gara tra Chelsea e Manchester City, conclusasi in modo spettacolare e rocambolesco sul risultato di 4 a 4. La gestione e le decisioni prese dall’arbitro hanno infatti generato l’evidente ed irosa reazione del tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, avvicinatosi in modo animato e furioso al fischietto inglese, che ha prontamente provveduto ad ammonirlo.