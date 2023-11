Panchina appesa a un filo, ‘ritornano’ da Conte: svolta immediata

La rivelazione sul futuro di Antonio Conte apre le porte a nuovi suggestivi scenari. L’annuncio non è passato affatto inosservato. Le ultime.

Volente o nolente, il profilo di Antonio Conte continua ad essere quello più chiacchierato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che tra gli allenatori senza panchina, l’ex tecnico di Juve ed Inter (tra le altre), è sicuramente una delle personalità più intriganti attualmente in circolazione.

Accostato anche alla Roma in caso di addio a José Mourinho, Conte non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Poche settimane fa era stato inseguito con una certa foga dal Napoli, alla luce della posizione tutt’altro che salda di Rudi Garcia. Alla fine, però, i partenopei sono stati costretti a tirare i remi in barca alla luce della decisione di Conte di non accettare di subentrare in corsa. Come ammesso dallo stesso ex CT in diverse circostanze, la sua priorità è al momento quella di restare più tempo possibile con la famiglia. Per il futuro ci sarà tempo e modo di decidere. Vero è, però, che Conte ha anche ammesso di essere intrigato all’idea di poter approdare in una piazza calda come quelle di Napoli o Roma.

Conte al posto di Garcia, ci risiamo: “Empoli decisivo”

E chissà che il Napoli non possa nuovamente affondare il colpo e convincere Conte. Gli Azzurri sono impegnati quest’oggi nel delicato confronto contro l’Empoli. In caso di risultato negativo, non è escluso che si materializzi il clamoroso ribaltone in panchina con l’esonero di Garcia. A fare il punto della situazione nel corso della trasmissione radiofonica One Football Club in onda su One Station Radio è il giornalista Luca Cerchione, che così ha chiosato:

“Plausibile aspettarsi un esonero a prescindere dal risultato della gara di domani? A prescindere no, il risultato di domani orienterà la decisione. Nel caso in cui il Napoli non dovesse vincere contro l’Empoli, mi aspetto un De Laurentiis alla ricerca immediata della soluzione. Non escludo che il patron possa cercare di convincere di nuovo Antonio Conte. In caso di vittoria, invece, De Laurentiis potrebbe entrare nell’ordine di idee di cercare di sostenere il proprio allenatore, mostrandogli vicinanza nel corso della sosta.”