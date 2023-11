Protesta furiosa di Immobile, Mou non ‘perdona’: la richiesta non fa una piega

Pochi minuti dopo l’inizio della ripresa, Ciro Immobile si era reso protagonista di proteste veementi. La posizione dello Special One non si è fatta attendere.

Dopo un primo tempo chiuso in calando, l’approccio nella ripresa della Roma è stato di tutt’altro tenore. I giallorossi, almeno nei primi dieci minuti del secondo tempo, hanno chiuso i biancocelesti nella propria metà campo, creando i presupposti per impensierire Provedel in un paio di situazione potenzialmente interessanti.

Il direttore di gara Massa dovrà essere molto bravo a dirigere con raziocinio i momenti topici dell’incontro. Uno di questi si sarebbe potuto materializzare a cavallo del cinquantaduesimo minuto di gioco. Immobile, già ammonito, ha protestato in maniera animata con il direttore di gara. A quel punto José Mourinho – all’indirizzo del quarto uomo – ha invocato il cartellino giallo per il capitano della Lazio. Provvedimento che sarebbe costato all’attaccante della Lazio l’espulsione. Veementi le proteste di José Mourinho, che avrebbe voluto un’altra presa di posizione da parte di Massa, che ha deciso di soprassedere alle reiterate proteste di Immobile.

Ad ogni modo la spinta giallorossa nel secondo tempo ha messo Lukaku e compagni nelle condizioni di creare almeno due-tre palle gol interessanti. La Roma, a cui è mancato per adesso il guizzo vincente per sbloccare la contesa, sta prendendo capo e fiducia, alzando la linea del baricentro e chiudendo la Lazio nella propria metà campo. Staremo a vedere cosa succederà.