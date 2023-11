Scontro col club e tifosi furiosi: via libera Roma a gennaio

Scontro con il club e la rabbia dei tifosi contro il calciatore che adesso può davvero lasciare il club a gennaio: via libera per la Roma

Giornata molto tesa nella capitale a causa del derby tra Lazio e Roma, una sfida delicata che può già dare una determinata direzione alle stagioni di entrambe le squadre. Una vittoria rilancerebbe entrambe le rose per la qualificazione in Champions League, dopo la sconfitta del Napoli in casa contro l’Empoli infatti se la Roma o la Lazio dovessero centrare i tre punti si porterebbero rispettivamente a meno uno e meno due dal quarto posto.

Im caso i sconfitta invece la situazione si complicherebbe per entrambe. I giallorossi occupano al momento l’ottava posizione della classifica, mentre i biancocelesti sono appena un punto dietro, alla decima posizione, ed uscire dal campo con zero punti conquistati vorrebbe dire rendere ancora più complicata una classifica non certo entusiasmante.

Il mercato di gennaio potrebbe essere dunque uno spartiacque, se Pinto riuscisse a piazzare il colpo giusto si potrebbero rilanciare le ambizioni della Roma in campionato, ed il gm portoghese sta già seguendo diversi profili, uno in particolare potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.

Scontro con club e tifosi: via libera per la Roma a gennaio

Una classifica da rivedere, risultato di una forma fisica precaria e dei pessimi risultati collezionati finora dai giallorossi, che non sono mai riusciti a dare una continuità di risultati che permettesse alla squadra di tornare ad insidiare le prime quattro posizioni del campionato.

Ecco perché intervenire sul mercato dunque potrebbe essere un fattore decisivo per centrare gli obbiettivi, soprattutto dopo i tanti limiti dimostrati da questa rosa. La fase difensiva è quella più preoccupante, i giallorossi subiscono troppi gol, soprattutto se compariamo i dati con le passate stagioni, in cui Rui Patricio ha fatto registrare diversi cleen sheet.

Sulla lista di Pinto figura sempre il nome di Eric Dier, per il quale ci sono state diverse novità in questi giorni. Secondo quanto riporta The Mirror il Tottenham avrebbe deciso di cederlo a gennaio, per evitare di perderlo a zero a giugno, il calciatore però avrebbe idee diverse e preferirebbe aspettare la scadenza per poter negoziare un contratto migliore.

Gli Spurs però stanno provando a convincere il calciatore, inserendo un bonus in caso di cessione nel mercato invernale, sul difensore c’è l’interesse sempre della Roma e dello Sporting Lisbona ma, sempre secondo Mirror, entrambe dovrebbero aspettare giugno, in modo tale da non pagare l’indennizzo al Tottenham