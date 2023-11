Addio definitivo al Chelsea: Lukaku ha già scelto

Addio definitivo al Chelsea, Romelu Lukaku ha già scelto quale sarà la sua squadra per la prossima stagione

Questa prima parte di campionato ci ha dimostrato tutta l’importanza di avere in rosa un calciatore come Romelu Lukaku, uno capace non solo di fare gol, ma anche di fare reparto da solo ed aiutare la squadra a salire, fattore fondamentale quando si soffre e c’è bisogno di lanciare palla in avanti.

La Roma però questa soluzione non la prova spesso, nonostante quelle rare volte in cui venga lanciata una palla in avanti venga il più delle volte facilmente addomesticata dal belga. Finora dunque Lukaku è stato quasi impeccabile, se non nei big match contro Milan, Inter e Lazio, in cui non è mai riuscito ad essere veramente pericoloso.

Visto il grande apporto che riesce a dare alla manovra sta diventando sempre di più un elemento imprescindibile di questa squadra, tanto che si è cominciato già a parlare di acquisto a titolo definitivo in estate, ma prima la Roma dovrà sistemare i conti, ma soprattutto sperare di entrare in Champions League, avendo così un ritorno economico non indifferente che gli consentirebbe di operare con maggiore elasticità sul mercato, nel frattempo però il belga ha già deciso il suo futuro.

Addio al Chelsea: Lukaku ha già scelto la sua squadra

L’impatto di Romelu Lukaku in Serie A si potrebbe definire in una sola parola, devastante. Big Rom già dai tempi dell’Inter aveva dimostrato di poter fare la differenza in Italia, vincendo lo scudetto ed il titolo di capocannoniere alla sua prima stagione in nerazzurro.

Tiago Pinto ne ha riconosciuto il valore, e sa che il suo acquisto a titolo definitivo dovrà essere una priorità per la prossima estate e sta già studiando le possibili mosse per non far pesare questa operazione a bilancio. Nonostante qualche dubbio iniziale anche Big Rom sembrerebbe intenzionato a sposare definitivamente la causa giallorossa, come riportato dal portale Caughtoffside, che riporta la notizia secondo la quale il belga avrebbe già scelto il suo futuro.

Lukaku-Roma dunque ha la benedizione anche del diretto interessato, che ha già dato il consenso a trasferirsi a titolo definitivo nella capitale la prossima stagione, il Chelsea però ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro, una cifra che potrebbe però anche abbassarsi vista la delicata situazione economica del club londinese che ha programmato già diverse spese esose per le prossime sessioni di calciomercato e che ha dunque bisogno di trovare una soluzione definitiva per i calciatori che sono partiti in prestito