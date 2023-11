Addio Mourinho: il futuro è bianconero

Addio Mourinho, arriva in diretta l’annuncio che spiazza i tifosi romanisti: lo Special One sarà bianconero

Tiene ancora banco la situazione legata al futuro di José Mourinho sulla panchina romanista. Lo Special One mai come quest’anno sta rischiando di essere sollevato dall’incarico dai Friedkin a causa della crisi di risultati, e delle tante sconfitte collezionate da inizio campionato hanno compromesso la corsa al quarto posto, con i giallorossi che rimangono in scia, grazie soprattutto ai pessimi risultati delle dirette concorrenti.

Il pareggio nel derby è un risultato che non serviva a nessuno, se non per evitare gli sfottò post partita da parte dei rivali. Una vittoria avrebbe potuto portare i giallorossi a meno uno dal Napoli, dopo che gli azzurri erano usciti sconfitti dalla gara casalinga contro l’Empoli, arrivando addirittura a meno tre dal Milan, che occupa il terzo posto.

La Lazio invece si sarebbe portata a due punti dal Napoli quarto, e a quattro dai rossoneri, invece il pareggio maturato nella stracittadina condanna la squadra di Sarri al decimo posto, mentre i giallorossi rimangono in scia al settimo posto, troppo poco per quello che ha speso la società in termini di ingaggi, proprio per questo potrebbe arrivare l’addio a fine stagione, con una destinazione a sorpresa per lo Special One.

Addio Mourinho, il futuro è in bianconero

Non c’è ancora niente di certo per quanto riguarda il futuro dello Special One, nonostante lui stesso abbia ammesso il fatto che in futuro lavorerà in Arabia. Tuttavia Mourinho non ha mai specificato quanto prossimo fosse quel futuro, lasciando i dubbi su quali siano i suoi piani per la prossima stagione.

Un rinnovo con la Roma al momento appare improbabile, soprattutto perché le trattativa per un’eventuale prolungamento non sono ancora cominciate, e non sembra previsto alcun incontro tra il portoghese ed i Friedkin.

Ad alimentare ancora di più i dubbi sul suo futuro ci ha pensato il giornalista Augusto Ciardi, che in diretta su Teleradio Stereo, nota radio romana e romanista, ha annunciato la possibilità di un addio di Mourinho a fine stagione, con il portoghese che si unirà al Newcastle, società con una proprietà araba e che può permettersi gli investimenti che lo Special One richiederà. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma l’ipotesi Newcastle non è poi così remota vista appunto la proprietà saudita ed il progetto che a lungo andare potrà rivelarsi vincente.