Calciomercato Roma, allarme Pinto: l’infortunio stravolge i piani

L’intreccio dall’Inghilterra potrebbe complicare i piani della Roma sul mercato. L’infortunio che cambia le carte in tavola: la Juventus e le milanesi coinvolte.

Dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio, la Roma di José Mourinho prepara la ripresa del campionato con l’organico largamente decimato dai tanti Nazionali che hanno risposto alla chiamata dei rispettivi commissari tecnici. Nel frattempo, però, a prendersi le luci della ribalta sono soprattutto le voci di calciomercato.

Sotto questo punto di vista, ci sono delle novità importanti su cui porre l’accento. Sebbene manchino ancora alcune settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, la Roma sta monitorando l’evolvere della situazione per capire come e dove intervenire. Le tante defezioni patite dal reparto arretrato, ad esempio, impongono scelte molto meditate. Non è un caso che l’area mercato giallorossa stia già sondando dei profili con i quali eventualmente puntellare l’organico. Per adesso non trapelano ancora segnali ufficiali: qualcosa, però, si sta già muovendo. E chissà che il filo diretto con la Premier League non possa nuovamente fungere da linea guida per le prossime direttrici sul mercato.

Calciomercato Roma, intreccio Dier: l’infortunio in casa Tottenham che coinvolge anche le big di Serie A

A tal proposito l’opzione Dier non può essere affatto trascurata. Per caratteristiche, il poliedrico centrale del Tottenham potrebbe adattarsi allo scacchiere tattico di José Mourinho senza troppe difficoltà. Legato agli Spurs da un contratto in scadenza nel 2024, il centrale inglese non vorrebbe lasciare il Tottenham se non al termine della stagione.

Dal canto loro gli Spurs preferirebbe un addio in tempi relativamente brevi. Tuttavia, l’ultimo infortunio patito da Van de Ven – stando a quanto trapela dall’Inghilterra – dovrebbe tenere l’olandese lontano dai campi di gioco almeno fino a gennaio. Ecco perché non è escluso che il Tottenham, oltre a puntare ancora su Dier, decida di chiudere per l’innesto di un altro difensore centrale. Nelle ultime ore, ad esempio, è ritornato in auge il profilo di Lloyd Kelly, difensore inglese classe ’98 in forza al Bournemouth, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024. Dopo aver perso la vetta a discapito del City, gli Spurs vogliono mettere Postecoglou nelle migliori condizioni possibili per giocarsi le proprie chances nella seconda parte di stagione. Ecco perché l’acquisto del difensore sarebbe divenuto uno degli argomenti caldi in casa Tottenham. Allo stesso tempo, però, la concorrenza per Kelly è piuttosto folta e comprende, tra le altre, anche diversi club italiani tra cui Inter e Juventus. Staremo a vedere cosa succederà.