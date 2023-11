Calciomercato Roma, tiro e molla agli sgoccioli: colpo di scena Bayern Monaco

Dall’Inghilterra trapelano importanti novità in merito ad un profilo accostato – tra le altre – anche alla Roma. Il Bayern Monaco e il Tottenham sono sulle sue tracce.

Archiviato la prima metà dello scorcio iniziale di stagione, è già tempo di primi bilanci in casa Roma. Per come è maturato, il pareggio nel derby può lasciare l’amaro in bocca ai giallorossi, che se si esclude brevi porzioni di gara hanno dato la sensazione di avere tutte le armi per mettere le mani sulla partita.

Come ammesso dallo stesso José Mourinho, le prossime settimane saranno importanti per il recupero a pieno regime di alcune pedine chiavi dello scacchiere della Roma. Tra questi, impossibile non menzionare Chris Smalling. L’assenza del difensore inglese, ancora fermo ai box, sta pesando e non poco sugli equilibri interni del pacchetto arretrato. Dopo un inizio in sordina, però, la cerniera difensiva della Roma è ritornata a fare la voce grossa. Ciò nonostante, con Smalling di nuovo al 100%, il reparto farebbe quel definitivo salto di qualità anche da un punto di vista tecnico e carismatico. Non è escluso, però, che dei correttivi possano arrivare dal mercato. La sessione invernale di contrattazioni è sempre più vicina e le occasioni potenzialmente sfruttabili di sicuro non mancano.

Calciomercato Roma, il Tottenham e il Bayern Monaco continuano a seguire Chalobah

A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Uno dei profili direttamente o indirettamente accostati alla Roma è sicuramente quello di Trevoh Chalobah. Già in orbita Roma nelle scorse sessioni di mercato, il difensore inglese è stato seguito con interesse anche dall’Inter, che però non ha mai deciso di affondare il colpo.

Legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2028, il classe ’99 si sta guardando intorno per cercare di capire quale possa essere la soluzione più congeniale per il suo futuro. Un addio al Chelsea non è affatto da escludere, anzi. Per adesso i club italiani, pur restando alla finestra, non hanno mai impresso l’accelerata decisiva all’operazione. Del resto i Blues valuterebbero la cessione del proprio difensore solo a titolo definitivo. A tal proposito, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra non possono essere trascurati. Stando a quanto riferito da Football Insider, infatti, il Bayern Monaco e il Tottenham starebbero sondando il terreno per capire eventuali margini di manovra. I bavaresi e gli Spurs, alla ricerca di nuovi innesti per rimpolpare i rispettivi reparti difensivi, avrebbero messo Chalobah in cima alla lista delle loro priorità. Dal canto suo il Chelsea potrebbe alla fine aprire a metodi di pagamento agevolati, nel caso in cui il giocatore dovesse spingere per andare a via. Staremo a vedere cosa succederà.