Cessione dopo il rinnovo: la Roma già lo sa

Cessione e rinnovo, la Roma sa già tutto ed è pronta ad inserirsi sul calciatore che è pronto ormai a lasciare il club

Si accendono ancora una volta i riflettori sul lavoro di José Mourinho sulla panchina romanista. L’inizio di stagione è stato caratterizzato da una crisi di risultati, che si pensava fosse ormai alle spalle, ma probabilmente così non è.

I recenti buoni risultati, durante i quali la Roma era riuscita a collezionare ben cinque vittorie consecutive, segnando tredici gol e subendone soltanto uno, avevano illuso i tifosi, che sul più bello si sono ritrovati a fare i conti con la realtà.

Tutto questo fino alla partita con l’Inter, nella quale è arrivata una pesante sconfitta, pesante perché ancora una volta, dopo il Milan in casa, la Roma ha rinunciato a provare a portarla a casa. La rosa ha dimostrato parecchi limiti, soprattutto per quanto riguarda la difesa, proprio per questo Pinto sta sondando diversi nomi, per permettere di fare un ulteriore salto di qualità alla rosa, uno dei nomi sul suo taccuino però potrebbe complicarsi, ma soprattutto non riuscirà a liberarsi prima della prossima estate

Rinnovo e cessione: la Roma ci prova

Diversi calciatori si stanno mettendo in mostra nel nostro campionato in questa prima parte di stagione, Romelu Lukaku è senza dubbio uno di questi. Big Rom sta riuscendo a caricarsi la squadra sulle spalle a suon di gol e giocate da fuoriclasse, e la Roma sta già facendo i conti per provare a riscattarlo in estate dal Chelsea.

A seconda di come potrebbe andare il mercato, ma soprattutto della posizione occupata dalla Roma in classifica a fine campionato, in estate potrebbero esserci ulteriori rinforzi. Tiago Pinto ha già diversi nomi sul suo taccuino, uno dei quali è ancora l’attaccante del Genoa Albert Gudmunsson.

L’islandese si sta mettendo in mostra nel nostro campionato, attirando l’attenzione di diversi club, tra cui anche i giallorossi. Il Genoa però ha deciso di tutelarsi, proponendo al calciatore un rinnovo, in modo tale da poterlo vendere a “peso d’oro”, ma soprattutto, per riuscire a trattenerlo fino alla fine della stagione.

A riportare la notizia è il quotidiano La Repubblica, che parla del desiderio del club genoano di provare a trattenere l’islandese per riuscire ad ottenere una salvezza tranquilla, per poi cedere Gudmundsson in estate e provare a rinforzare la rosa.