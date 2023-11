Dalla Roma al Milan: 30 milioni dopo la firma

Dalla Roma al Milan, il prezzo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro, ed i rossoneri sono pronti a soffiarlo ai rivali

La Roma prosegue il suo percorso in campionato in maniera piuttosto altalenante, e con una classifica che, seppur sia migliorata, non entusiasma l’ambiente giallorosso. La crisi di inizio stagione non è ancora stata superata, anche se i risultati stanno comunque migliorando, ma questo dipende più dalla pessima partenza, visto che Pellegrini e compagni nelle prime uscite stagionali hanno collezionato diverse sconfitte, tra le quali veramente scottanti.

Milan, Verona e Genoa (addirittura per 4-1), ben tre sconfitte nelle prime sei partite di questo campionato, così la Roma si era ritrovata tra le ultime posizioni della classifica. A rilanciare le ambizioni della squadra ci sono state le cinque vittoria consecutive, tra campionato e coppa, che hanno permesso alla squadra di risalire, ma la crisi non è ancora del tutto superata, come dimostrano la sconfitta contro l’Inter ed il pareggio nel derby.

Per migliorare bisognerà intervenire sul mercato, con Pinto che ha già sondato diversi nomi che potrebbero essere utili alla causa giallorossa, c’è da battere però la concorrenza del Milan che ha messo gli occhi sul gioiello da 30 milioni di euro.

Dalla Roma al Milan: colpo da 30 milioni

La Roma ha già messo gli occhi su diversi elementi che si stanno distinguendo grazie ad una serie di ottime prestazioni e che giocano nel nostro campionato. Due delle più piacevoli sorprese di questa stagione di Serie A sono senza alcun dubbio le stelle del Genoa Dragusin e Gumundsson, due calciatori che Pinto segue con un certo interesse, ma sui quali ci sarà una concorrenza spietata.

Il Grifone ha già rinnovato il contratto di Gudmundsson, in modo tale da poter cedere l’islandese in estate cercando di ricavare quanto più possibile dalla cessione e di permettere alla squadra di raggiungere una tranquilla salvezza e sta provando a fare la stessa cosa con il difensore di origine rumena.

Anche per Dragusin dunque potrebbe arrivare a breve un rinnovo che darebbe le stesse garanzie del suo compagno di squadra, nel frattempo le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di molti club, tra cui proprio la Roma ed il Milan, che secondo quanto riportato da Calciomercato.it vorrebbe superare l’interesse delle rivali, tra i quali c’è anche il Brighton, offrendo al Genoa cash più alcune contropartite, cercando un accordo a gennaio per poi lasciare il calciatore a Genova fino a giugno, un’opzione decisamente più appetibile per la società rossoblu.