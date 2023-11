Dalla Roma all’Inter, 12 milioni per l’addio: c’è già la data

Dalla Roma all’Inter, prezzo e futuro fissati: il giocatore di Mourinho va da Inzaghi, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come sovente evidenziato, tante questioni andranno affrontate in casa Roma nel corso del prossimo periodo, alla luce dell’imminenza del calciomercato invernale e, più in generale, di uno spezzone stagionale che i giallorossi dovranno affrontare provando a restare ancorati ad una regione Champions che, come ammesso dallo stesso Mourinho, parrebbe essere l’obiettivo da centrare nel corso di questo campionato.

Dopo il pareggio senza reti nel derby, infatti, l’allenatore della Roma ha sottolineato la parva distanza rispetto alla regione che garantirebbe l’approdo alla massima competizione continentale il prossimo anno, uscendo di fatto allo scoperto su quello che, al netto di limiti e defezioni, risulta essere ormai il chiaro goal che i Friedkin intenderebbero raggiungere per motivi economici e di lustro del brand.

Non sarà certamente compito semplice e un’importante discriminante potrebbe essere anche quella relativa al corpo di scelte che Pinto e colleghi pondereranno dopo Natale, con il fine ultimo di consegnare a Mourinho una rosa ulteriormente migliorata e attrezzata per il secondo spezzone di campionato.

Calciomercato Roma, niente riscatto e futuro all’Inter: ecco quale può essere il futuro di Azmoun

Più in generale, il cammino che attende la Roma porterà dirigenza e società a ponderare decisioni ben precise su tante altre questioni, a partire da quella relativa alle plurime scadenze contrattuali che, coinvolgendo anche gli stessi Mourinho e Pinto, parrebbero destinare diversi tesserati all’addio entro il prossimo giugno. Se la posizione del tecnico e del GM non sono ancora completamente chiare, diversi dubbi paiono contraddistinguere anche giocatori attualmente in scadenza o in condizioni contrattuali non del tutto comode.

A questi, poi, si aggiungano le valutazioni che andranno necessariamente condotte su chi, come Lukaku, sarà oggetto di ulteriori attenzioni per carpire eventuali margini che portino alla conferma o all’esaurimento degli elementi approdati nella Capitale in prestito. Tra questi, figura anche Sardar Azmoun, arrivato a Roma a fine mercato estivo e poco prima dell’ingaggio sorprendente di Big Rom.

Legato ai giallorossi da un prestito sottoscritto con il Bayer Leverkusen fino a fine stagione, l’ex Zenit sta pian piano trovando fiducia e condizione, rivelandosi un profilo in grado di poter fungere da nobile coadiuvante in una stagione ricca di impegni. Come riferisce Sportitalia.it, però, il suo futuro potrebbe prossimamente essere lontano da Roma ma non dalla Serie A.

Sulle sue tracce, infatti, si segnala un Inter ben consapevole della non tenera età di Sanchez e Arnautovic e, dunque, intenzionata a garantirsi valide alternative ad un reparto offensivo che meriterà ovviamente attenzioni da parte di Marotta e colleghi, alla luce delle prossime scadenze contrattuali degli ex Udinese e Bologna.

Ad Appiano Gentile, tra i vari, avrebbero dunque inserito nella lista di potenziali rinforzi anche Sardar Azmoun, consapevoli delle incertezze che ad oggi contraddistinguono un eventuale riscatto da parte della Roma per un giocatore che in Germania valutano circa 12 milioni di euro.