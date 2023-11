Ritorno alla Roma e sostituto Mou, Totti l’ha già detto: “Momento giusto”

Roma, le parole di Totti non lasciano spazio a dubbi: lo storico numero 10 ha parlato di Mourinho, del derby e di un possibile ritorno nella Capitale.

Tanti i punti toccati dallo storico capitano romano e romanista, non più sotto contratto con la società da quasi un lustro ma, ovviamente, destinato a rimanere in eterno un emblema e un simbolo di piazza e squadra giallorossa. Ciò giustifica, dunque, l’eco che il suo pensiero e le sue esternazioni possono avere, soprattutto in momenti importanti e delicati come quelli attualmente vissuti dalla Roma, reduce dalla deludente sconfitta in Europa League e da un derby che, come anche in casa Lazio, ha lasciato l’amarognola consapevolezza che si sarebbe potuto osare di più.

Vincere contro Sarri, infatti, avrebbe avuto un sapore importante per Lukaku e colleghi, consapevoli della scarsa distanza attualmente separante Roma e Lazio e, soprattutto, altrettanto consci della ghiotta opportunità che si sarebbe potuta cogliere per avvicinarsi con serietà alla zona Champions League. Proprio su questi aspetti e sulla presenza di Mourinho in panchina si è espresso Francesco Totti, che ha anche parlato in modo chiaro circa la vexata quaestio di un ritorno all’interno del club giallorosso.

Da Mourinho al ritorno alla Roma, parola a Francesco Totti: “Ci sarò sempre”

Intervenuto alla prima puntata della nuova trasmissione di Bobo Vieri, Totti ha così parlato sui canali della radio TV della Lega Serie A RDS, esprimendosi dapprima sul derby e sull’impressione avuta durante la partita di ieri. “Era uno di quei momenti in cui se non riesci ad agganciare i primi quattro posti, fai fatica successivamente”.

“Sono punti importanti: ieri nessun attaccante della Roma ha tirato in porta, solo Karsdorp c’è riuscito. La Roma è attrezzata per arrivare tra le prime quattro e dopo tanti anni di assenza, è il momento giusto per tornare in Champions League. Bisogna trovare l’amalgama ma ci sono stati acquisti importanti, anche se ci deve essere qualche cambio. Gli acquisti di gennaio cambiano poco per me e, da quanto so, sarà difficile fare mercato in inverno”.

“Mourinho ha portato la Roma in due finali europee ed è uno dei più grandi allenatori al mondo in circolazione. Quanto ha fatto con la Roma non era mai successo e solo per questo va elogiato: da tifoso non posso che ringraziarlo a vita per quesro. La Roma è una grande squadra e deve avere grandi allenatori come Mourinho. Se resterà sono contento mentre se va via dovrà esserne preso un sostituto all’altezza”.

Sul possibile ritorno: “I matrimoni si fanno in due, per la Roma ci sarò sempre: ho dato e continuerò a dare tutto. Anche se non sto dentro la Roma è come se lo fossi“.