Calciomercato Roma, 18 milioni e addio: c’è stato l’incontro a Lisbona

Calciomercato Roma, mezza Europa su di lui: c’è stato l’incontro in Portogallo. Anche i giallorossi si sono fatti avanti, ecco cosa sta succedendo.

Tanti i nomi in grado di generare le attenzioni della Roma nel corso degli ultimi mesi e settimane. Con una sosta davanti e il conseguente congedo dagli impegni di campionato per le prossime due settimane, con ogni probabilità questa parentesi di stop agli impegni di Lega comporteranno importanti riflessioni tra le fila di tanti club, capitolino incluso.

Ai piani alti di Trigoria, come da tempo noto, c’è grande consapevolezza rispetto alle modifiche che andranno apportate allo scacchiere nel prossimo futuro, tenendo conto delle situazioni contrattuali di elementi vicini alla scadenza ma anche del rendimento tecnico e fisico di chi potrebbe prossimamente essere rimpiazzato. Le valutazioni più serie e ad ampia gittata contraddistingueranno certamente il modus operandi della Roma soprattutto in estate: come noto, difficilmente il calciomercato invernale riesce a garantire grandi novità e diverse situazioni tra le fila dirigenziali giallorosse lasciano intendere come l’attuale condizione impedisca di ragionare su progettualità a respiro più ampio.

La scadenza contrattuale di Pinto e dello stesso Mourinho il prossimo 30 giugno, infatti, non possono essere dimenticate e, in attesa di disambiguazioni sulla loro posizione, dopo Natale ci sarà da attendersi un corpo di valutazioni ed eventuali trattative solamente per provare ad ovviare in corso d’opera ad alcuni limiti della squadra.

Calciomercato Roma, incontro a Lisbona per Marcos Leonardo: c’è la fila in Europa

Frattanto, però, le evoluzioni e le dinamiche europee non possono essere ignorate dal club giallorosso che, al netto della gerarchia di priorità postasi, continua a guardarsi intorno per fiutare e comprendere eventuali margini di inserimento o affondo in scenari e trattative nuove o già colte in passato. Proprio su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti su Marcos Leonardo, finito concretamente nel mirino della Roma la scorsa estate ma, come noto, rimasto al Santos per imposizione necessaria da parte della società brasiliana.

Il nuovo anno pare però ormai destinare il gioiellino verdeoro a grandi scenari e, come riporta il portale sudamericano Trivela, nella giornata del 13 novembre ci sarebbero stati degli importanti aggiornamenti. Ieri, infatti, nell’evento TransferRoom Summit di Lisbona, diversi membri dello staff gravitante intorno a Marcos Leonardo avrebbero avuto contatti e dialoghi con le realtà europee più nobili e interessate al campioncino.

Tra queste, ben dieci club di Premier League, oltre che un Bayern Monaco rivelatosi interessato ma ancora incerto nell’affondo decisivo. Anche i giallorossi di Turchia, il Galatasaray, avrebbero chiesto delle informazioni ma avrebbero percepito una certa freddezza rispetto ad uno scenario balcanico per Marcos Leonardo. Ad oggi, comunque, non si registrano offerte ufficiali e, proprio mentre in Premier League il giocatore resta nobilissimo oggetto di contesa tra Brighton, Nottingham Forest, Brentford, Chelsea, West Ham e altri, le penne brasiliane evidenziano come una ripresa dei dialoghi e delle trattative con la Roma risulti a dir poco difficile.