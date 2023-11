Doppio infortunio UFFICIALE: restano a Roma

Doppio infortunio ufficiale: non ci saranno al debutto di domani sera in Champions League. Spugna nei guai soprattutto in attacco

Domani sera (ore 18,45 in diretta su Dazn) inizia l’avventura europea della Roma femminile in Champions League. Le campionesse d’Italia di Alessandro Spugna, che oggi alle 17,20 parlerà in conferenza stampa, saranno impegnate sul campo del Bayern Monaco. Impegno difficile, ma non impossibile per una squadra che in dieci partite stagionali ha collezionato altrettante vittorie.

Di certo c’è una cosa: la Roma dovrà sicuramente fare una partita diversa rispetto a quelle che siamo stati abituati a vedere in Italia: o almeno, questa è la sensazione, visto che il Bayern è una spanna superiore, almeno, a tutte le avversarie che le giallorosse hanno affrontato fino al momento. E l’avvicinamento al match, purtroppo, non è dei migliori. Tra le convocate non ci sono né Kramzar e nemmeno Valdezate.

Doppio infortunio UFFICIALE, quanti guai per Spugna

La prima ha riportato dopo la gara contro il Napoli una lesione di primo grado al quadricipite destro; la seconda invece ha subito un brutto colpo sopra il sopracciglio destro e quindi visti i punti di sutura messi non potrà essere a disposizione. In questo momento l’assenza di Kramzar, comunque, diventa un problema.

La giovane slovena è per ora l’unica vera riserva di Valentina Giacinti come punta centrale, con Viens che per il momento sta giocando sulla corsia. Un problema per il tecnico giallorosso, che potrebbe decidere anche di cambiare modulo per affrontare le tedesche. Magari passando a tre dietro. Ma molto lo si capirà anche dalla conferenza stampa di questo pomeriggio, quando Spugna potrebbe sciogliere i dubbi.