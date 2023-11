Maxi rissa e sospensione UFFICIALE: assemblea da far west

Maxi rissa e assemblea annullata, scoppia un nuovo caso che scuote il calcio in Europa. Ecco l’attacco ufficiale dell’ex tecnico, in odore di candidatura per la presidenza.

Parapiglia e maxi rissa nell’assemblea che si sarebbe dovuta tenere nello palazzetto sportivo. Appuntamento annullato per lo storico club europeo, guidato in panchina anche da José Mourinho. Un altro degli ex tecnici, in profuma di candidatura per la presidenza della squadra, ha alzato la voce sui social dopo quanto accaduto nell’assemblea del club, ufficialmente sospesa per motivi di ordine pubblico. La riunione straordinaria è sfociata in violenti scontri all’interno dell’impianto sportivo, portando all’annullamento e rinvio dell’appuntamento.

Episodio increscioso in casa Porto, l’assemblea straordinaria del club è stata sospesa per motivi di ordine pubblico. L’appuntamento era stato organizzato lunedì sera, in prima battuta la riunione si sarebbe dovuta tenere in un auditorium da 400 posti. In seguito alle previsioni di alta affluenza l’assemblea è stata spostata nell’impianto Dragão Caixa, palazzetto dello sport adiacente allo stadio del club portoghese, con una capienza da 2000 posti. Proprio nell’impianto sportivo è scoppiato il parapiglia, con la maxi rissa che ha portato alla sospensione ufficiale ed al rinvio dell’assemblea.

Maxi rissa e assemblea annullata in casa Porto: l’attacco ufficiale di Villas-Boas

A denunciare quanto accaduto sui social network è stato André Villas-Boas, possibile candidato alla presidenza del Porto. L’ex allenatore ha così commentato le scene da far west assistite durante l’assemblea straordinaria. Su Instagram il portoghese ha scritto: “Uno dei giorni più bui della storia del FC Porto. Senza vergogna, senza scrupoli, senza alcun rispetto per i membri di questo grande Club.

L’ex tecnico rilancia il nuovo appuntamento societario: “Il 20 novembre i membri saranno di nuovo presenti. Il FC Porto ha bisogno di ritrovare i suoi principi, i suoi valori e i suoi fondamenti. Ciò che è successo oggi non potrà mai più accadere.” Parole durissime dopo la rissa che ha portato alla sospensione ufficiale dell’assemblea in casa portoghese. Ecco il comunicato ufficiale del Porto: “Il presidente del consiglio dell’assemblea generale dell’FC Porto, José Lourenço Pinto, ha annunciato lunedì la sospensione dell’incontro principale tra i membri del club. L’Assemblea Generale per deliberare sull’approvazione dei nuovi Statuti riprenderà lunedì 20, sempre alle 21, alla Dragão Arena.”