Roma, sollievo Mourinho: può tornare in campo

Roma, l’allenatore portoghese ieri era sobbalzato sulla sedia della sua scrivania a Trigoria per lo stop muscolare di un suo titolare

Infortuni, stop e noie muscolari. Questa prima parte di stagione della Roma non è stata semplice per Mourinho visti i tanti problemi che hanno accusato i suoi giocatori, che hanno dovuto dare forfait in diverse occasioni. Un’emergenza sempre pronta a svanire, ma mai veramente risolta, con l’infermeria di Trigoria che ha avuto spesso le porte girevoli: per uno che ne usciva uno ne entrava.

José non ha passato un bel momento nelle scorse settimane, quando contando gli infortunati e gli squalificati, era costretto a schierare Cristante in difesa e un centrocampo rimaneggiato. Solo in attacco si sono salvati, con Paulo Dybala che ha fatto penare sia il portoghese sia i suoi tifosi. I lungodegenti a Trigoria sono Marash Kumbulla e Tammy Abraham, fermi per un infortunio al ginocchio che li vedrà tornare nel 2024.

A loro, poi, si è unito Chris Smalling che è il grande assente della stagione, atteso da tutti nel centro sportivo di Roma Sud. Il difensore centrale ha accusato un’infiammazione dei tendini del flessore della gamba nella partita contro il Milan e da quel giorno non è più tornato ad allenarsi con i compagni.

Roma, Cristante arruolabile con la Macedonia: sollievo Mourinho

Nella giornata di ieri, poi, era suonato un campanello di allarme per lo Special One che ascoltato con un pizzico di timore le parole di Luciano Spalletti. Il ct, infatti, ha affermato che Bryan Cristante si è fermato per un affaticamento muscolare per cui bisognerà stare attenti.

Perdere il numero 4 sarebbe molto grave per la Roma visto che è il giocatore di movimento che non ha saltato neanche un minuto ad eccezione della partita con lo Slavia Praga, con cui ha giocato 45 minuti più recupero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, la sua situazione sembra essere già migliorata con l’ex Atalanta, Milan e Benfica che torna disponibile per la prossima gara degli Azzurri contro la Macedonia. Intanto, però, Spalletti ha pensato a una formazione in cui Bryan non è preso in considerazione.