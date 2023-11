Smalling ha detto sì: nuova data per il rientro

Smalling ha detto sì: c’è la nuova data del rientro per il difensore inglese. Ecco quando finalmente Mourinho lo potrebbe avere a disposizione

Di Chris Smalling non si hanno notizie certe dal primo giorno di settembre. Il difensore inglese, che non aveva iniziato al meglio la stagione, non gioca appunto da quella data, dalla sfida persa in campo contro il Milan. Da quel momento in poi solamente notizie frammentarie: ritorna adesso, quindici giorni, la prossima settimana. E invece sono oltre due mesi che è fermo ai box e che potrebbero essere tre.

A spiegare quello che potrebbe succedere adesso ci ha pensato questa mattina Il Messaggero, che ha dato una data di possibile rientro del giocatore. No, non ci sarà dopo la sosta, nella gara contro l’Udinese in programma all’Olimpico, ma Smalling ci potrebbe essere la settimana successiva, contro il Sassuolo o al massimo contro il Bologna. Anche perché c’è una novità che non è di poco conto.

Smalling ha detto sì: ecco quando torna

Secondo il quotidiano in edicola l’inglese adesso ha accettato di sottoporsi alle terapie mediche che gli possono risolvere il problema nel giro di 15-20 giorni, le stesse che hanno aiutato Dybala a mettersi alle spalle in maniera abbastanza veloce la lesione distrattiva al collaterale. Dopo una prima fase di rifiuto il via libera. La sensazione è che si stia stufato anche lui di rimanere fuori a guardare i compagni giocare. Domenica è stato inquadrato dalle telecamere all’Olimpico mentre vedeva il derby: chissà, anche l’adrenalina del mancato match potrebbe aver aiutato sotto questo aspetto.

Insomma, forse – ma non gridiamolo – ci siamo. Sarebbe un recupero importante per Mou a patto che lo stesso Smalling ritorni ad essere quello visto nella passata stagione, e che si è guadagnato sul campo il rinnovo contrattuale, e non quello ammirato nelle prime giornate di questa stagione.