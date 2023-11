Totti torna alla Roma: ruolo già scelto

Totti ed il ritorno alla Roma, l’ex capitano giallorosso avrebbe già scelto quale potrà essere il suo futuro ruolo in società

La storia d’amore tra Francesco Totti e l’A.S. Roma non è mai veramente conclusa, nonostante la fine della sua carriera da calciatore ed il successivo addio alla dirigenza, quando il presidente era ancora James Pallotta, accusato da molti tifosi di non esser stato riconoscente ad una delle più grandi bandiere della storia giallorossa.

L’ex numero 10 romanista ha da sempre sognato un ruolo in società, tuttavia non vuole soltanto essere una figura di facciata, ma poter prendere decisioni. Da quando ha lasciato il club Totti non ha mai sdegnato di lanciare qualche frecciatina alla proprietà, soprattutto quando ammetteva il fatto che avrebbe preferito continuare la sua carriera da calciatore, mentre secondo lui fu costretto da altri a smettere.

Di recente il capitano ha rilasciato alcune dichiarazioni circa un suo ritorno in società, parlando anche del possibile ruolo che gli piacerebbe ricoprire all’interno della Roma.

Totti torna alla Roma: ecco il suo ruolo

Di recente l’ex capitano giallorosso è stato intervistato da un suo ex compagno in giallorosso, ovvero Hidetoshi Nakata, durante la quale si è parlato anche del suo futuro in giallorosso. Nel corso di questa intervista Francesco Totti si è lasciato andare anche ad alcune dichiarazioni riguardo il suo possibile passaggio al Real ammettendo:

“Nel 2004 sarei potuto andare al Real Madrid, ma per fortuna sono rimasto. È stato giusto così, per l’amore dei tifosi, per me e per la piazza. Alla Roma ho giocato 30 anni… E mi hanno fatto smettere, sennò ancora giocavo!“.

#SerieA | Francesco #Totti intervistato da Hidetoshi #Nakata: “Mi piacerebbe tornare alla @OfficialASRoma da direttore tecnico. #Mourinho? Per me lui è uno dei migliori al mondo, può stare antipatico ma se vinci tutti quei titoli…” https://t.co/JWkKhiAkbl — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 14, 2023

L’intervista è proseguita parlando appunto del suo futuro a Roma, e di quale ruolo gli piacerebbe ricoprire: “Dipende da cosa vai a fare. A me piacerebbe avere un ruolo al fianco della squadra, come il direttore tecnico. Siamo uomini di campo, se non lo facciamo noi…”.