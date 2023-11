Futuro Mourinho, tre indizi di mercato fanno una prova

Futuro Mourinho, il triplo indizio di mercato svela tutto. Ecco la decisione che dovrebbero praticamente prendere in Spagna

Si sa, sono molti quegli allenatori che quando si muovono sul mercato decidono di portarsi dietro qualche elemento che ha fatto bene nella sua esperienza precedente. Indizi, ovviamente, che possono essere utili in questo caso anche per scoprire quello che potrebbe essere il futuro di José Mourinho.

Il tecnico della Roma ha un contratto in scadenza e secondo alcune indiscrezioni arrivate nella giornata di ieri sarebbe finito anche nel mirino del Newcastle. Ovviamente, su di lui, sono accesi come sappiamo i riflettori da parte dell’Arabia Saudita e anche il Real Madrid sullo sfondo un pensiero ce lo ha fatto. Ma occhio perché le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, riportate da todoficajes.com, svela come il mercato madrileno indichi quasi una via sicura per il nuovo tecnico degli spagnoli.

Futuro Mourinho, è Xabi Alonso il prescelto del Real

Victor Boniface, Frimpong e Florian Wirtz sono tre giocatori del Bayer Leverkusen che sono entrati nel mirino del Real Madrid. Almeno così pare. E questo indica ovviamente una sola cosa: dovrebbe essere Xabi Alonso, attuale tecnico dei tedeschi primi in classifica, il prossimo allenatore dei Blancos. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche di una clausola che ci sarebbe per lo spagnolo: 15 milioni di euro. Ma questa non spaventa.

Insomma, Mourinho nonostante sia stato accostato al Madrid per diverso tempo non dovrebbe prendere la via spagnola. Ma questo purtroppo non indica nulla sul fatto che possa rimanere alla Roma al termine di questa annata. Qui i Friedkin non gli hanno ancora proposto il rinnovo e più passa il tempo e più le possibilità che questo succeda sono ridotte al minimo.