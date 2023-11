“La priorità è un’altra”: via libera Roma

Calciomercato Roma, annuncio e via libera per Tiago Pinto: la scelta è stata fatta, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come si è spesso evidenziato, tante questioni e aspetti andranno monitorate in quel di Trigoria nel corso delle prossime settimane e mesi, durante i quali, al netto della consapevolezza di dover ponderare importanti decisioni su Mourinho e diverse figure dirigenziali, si proverà a capire in che modo lavorare per migliorare e plasmare uno scacchiere certamente importante ma, ancor più, perfettibile.

Il modus operandi di Pinto e colleghi continuerà a seguire la strada dell’equilibrio, finalizzata alla ricerca di approdi funzionali quanto coerenti con le possibilità finanziarie della Roma, consapevolmente rispetto ai limiti tecnici palesati dallo scacchiere consegnato allo Special One per quella che, ad oggi, si appresta ad essere l’ultima stagione di José nella Capitale.

La posizione contrattuale del tecnico è chiara, così come quella di diversi tesserati che, per ora, non parrebbero destinati ad una permanenza troppo prolungata all’ombra del Colosseo. Consequenzialmente, dunque, proprio mentre bisognerà capire anche l’evoluzione sul futuro dello stesso Tiago Pinto, i dirigenti e gli adepti dei Friedkin avranno il non semplice incarico di trovare nuovi profili che permettano di ovviare a quelle che si apprestano ad essere delle partenze quasi sicure.

Calciomercato Roma, Barisic ‘sconsigliato’ per il Nottingham Forest

Tra le varie, ovviamente, non si può non nominare quella di Leonardo Spinazzola che, così come lo stesso Rui Patricio, è entrato nell’ultimo anno di contratto all’interno di una piazza e di un club ai quali, seppur non sempre con continuità, ha provato a dare tanto. La scadenza nel 2024 e le prestazioni non sempre convincenti di Nicola Zalewski sottintendono la necessità di qualche intervento anche in questa regione di campo, per il cui futuro pareva essere stato fatto un nome ben preciso.

Nella lunga lista di nomi potenzialmente ingaggiabili per la fascia sinistra, infatti, figura anche Borna Barisic, terzino trentaduenne legato ai Glasgow Rangers fino al prossimo giugno, proprio come Spinazzola. Diversi club hanno sondato il terreno e, tra i vari, si segnala anche il Nottingham Forest, sul cui scenario si sono espresse con chiarezza le penne di Nottingham Forest News. Stando a quanto si legge, infatti, la firma di Barisic non pare stimolare e convincere particolarmente, circa il quale sono stati sollevati dalle suddette dubbi legati all’età e ad una situazione tecnica tra le fila del Nottingham che potrebbe permettere di ragionare su altri scenari.