Mourinho ritrova Pellegrini: come cambierà il centrocampo della Roma

Mourinho ritrova Pellegrini: ecco come cambierà il centrocampo della Roma. Il capitano titolare contro l’Udinese

Sono 14 i calciatori che sono andati via da Trigoria in questi giorni per rispondere alle chiamate delle proprie nazionali. Tra questi non c’è Lorenzo Pellegrini, rimasto nella Capitale dopo l’infortunio al flessore che lo tiene fuori dallo scorso 5 ottobre. Più di un mese di stop per il capitano, che però ormai sembra essere davvero pronto.

Sì, ieri si è allenato in gruppo Pellegrini. Un allenamento serio, come forse non ne faceva da un poco di tempo. E dopo la panchina al derby – solamente per amore della maglia, visto che non ci sarebbero state proprio possibilità di giocare – punta l’Udinese al rientro. Contro la squadra di Cioffi, che si è ripresa dopo il cambio in panchina e che ha piazzato tre risultati utili di fila, l’obiettivo per il capitano è quello di prendersi una maglia da titolare. Con annessa fascia al braccio che per un poco di tempo è andata al vice Mancini.

Anche Renato Sanches in gruppo

Non solo Pellegrini in campo dall’inizio. Ma anche Renato Sanches – che nel frattempo ha fatto 3 spezzoni di partita – si candida in maniera prepotente a giocare dal primo minuto contro i friulani. Il portoghese ha superato il problema fisico e forse anche la paura di una ricaduta visto che sembra essere più mentale il problema oltre che proprio muscolare. L’entrata in campo nel derby ha fatto capire che ormai è recuperato, anche se l’impatto non è che sia stato dei migliori. Ma ci può stare.

Una Roma quindi che potrebbe cambiare decisamente volto dopo questa sosta. Una Roma che spera di non perdere più nessun big per infortunio. Mourinho sa bene che esiste una squadra con i titolari e un’altra con quelli che sì possono stare nel gruppo giallorosso, ma che non possono scendere sempre in campo dal primo minuto.