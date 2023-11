Palle inattive, Mou alla ricerca del gol perduto: arrivano i rinforzi

Palle inattive, Mou è alla ricerca del gol perduto con questo fondamentale. Arrivano però i rinforzi. Uno su tutti Lorenzo Pellegrini

Oltre il 40% dei gol totali nelle scorse due stagioni. Una percentuale adesso sensibilmente cambiata in peggio, purtroppo. E Mourinho ora vuole di più, chiede di più alla sua squadra. Negli anni scorsi la Roma era quella che segnava con particolare regolarità sfruttando le palle inattive. Adesso sta cosa non si vede più. E nel calcio moderno sappiamo benissimo come riuscire a mettere palloni in mezzo con la giusta dose di forza, e precisi, può fare la differenza. Prendete ad esempio Juventus-Cagliari di sabato scorso: 3 gol arrivati allo stesso modo.

“Nel primo anno di Mourinho la Roma ha trovato ben 17 gol su palla inattiva: 11 da calcio d’angolo, 3 su punizioni dirette, altrettanti in quelle indirette e 7 su rigore” si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina: la percentuale è stata del 41%. E quest’anno? Appena due gol arrivati da calcio d’angolo, uno da punizione indiretta e un rigore realizzato da Dybala. Troppo poco.

Palle inattive, Mou chiede di più

Ma perché tutto questo? Indubbio che buona parte è dovuta anche alle assenze, sia di chi colpisce, sia di chi batte. Ad esempio lo scorso anno Smalling e Ibanez, ceduto in estate, erano quelli che riuscivano a impattare molto spesso nell’area di rigore avversaria. E c’era anche Pellegrini, in un buono stato di forma, che riusciva a mettere dei palloni invitanti in mezzo.

Insomma, anche in questo caso il problema è dovuto ai molteplici infortuni che hanno colpito la rosa di Mou in questa stagione. Infortuni che non permettono non solo di alzare il livello tecnico della squadra che scende in campo, ma che non permette nemmeno di avere gente che sa riuscire a mettere palloni in mezzo. Tutto collegato. Ma Mou chiede un cambio di rotta immediato anche sotto questo aspetto, tutti devono migliorare.