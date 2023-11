Roma, stop in nazionale: salta la partita

Roma, arriva lo stop in nazionale per uno dei fedelissimi della squadra di Mourinho: il calciatore costretto a saltare la partita

La sosta per le nazionali può essere utile alla Roma per poter riordinare le idee dopo un periodo di appannamento in cui non si riesce a dare una continuità ai risultati positivi. L’ultima sosta aveva aiutato la squadra di José Mourinho, che veniva da una crisi che aveva visto Pellegrini e compagni uscire sconfitti in più di un’occasione, inguaiando e non poco la classifica.

Dopo la prima sosta sono arrivate addirittura cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, in cui i giallorossi sono riusciti a segnare la bellezza di tredici gol, subendone appena uno, il rigore di Nandez nella vittoriosa trasferta di Cagliari.

La pausa è anche una possibilità per gli infortunati di poter recuperare, anche se spesso purtroppo le troppe partite ravvicinate hanno portato i calciatori ad avere sempre più spesso guai muscolari, come è accaduto proprio in questi giorni ad uno degli elementi migliori della rosa a disposizione dello Special One.

Roma, arriva lo stop in nazionale: salta la gara

La seconda pausa per le nazionali potrà servire a Mourinho per riorganizzare le idee dopo un periodo non proprio brillante, in cui i giallorossi hanno collezionato due sconfitte contro Slavia Praga e Inter, una vittoria al cardio palma contro il Lecce, ed un pareggio con poche emozioni contro i rivali della Lazio.

Questi risultati hanno dato una battuta d’arresto alla formazione capitolina, che aveva cominciato una dura risalita verso la parte alta della classifica. Nonostante questo il quarto posto dista solo tre punti, ma servirà un’inversione di marcia per riuscire a centrare l’obbiettivo della qualificazione alla prossima Champions League.

Ancora una volta gli infortuni potrebbero avere un ruolo determinante, come nel caso di Renato Sanches, che ad oggi rimane un oggetto misterioso all’interno dello spogliatoio romanista, nonostante il centrocampista stia pian piano recuperando dall’infortunio.

Alla lista di infortunati potrebbe aggiungersi Bryan Cristante, che nella giornata di oggi ha svolto un lavoro differenziato e che non si è dunque allenato con la squadra. L’obbiettivo è recuperarlo entro lunedì, non dovrebbero esserci dunque problemi in vista del rientro a Roma, dove Mourinho lo attende per potergli affidare ancora le chiavi del centrocampo.